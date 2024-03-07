Путин назвал удары Украины по Белгороду военным преступлением

Украинские военные совершали военные преступления, нанося удары по мирным жителям Белгорода, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

С декабря 2023 года от обстрелов в Белгороде повреждены 1750 жилых помещений

«Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло», – сказал глава государства.

Он отметил, что Россия «не оставит в покое» причастных к обстрелам Белгорода.

Ракетный удар РСЗО Vampire был нанесен по Белгороду днем 15 февраля. В результате погибли семь человек, среди них – годовалая девочка.

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Владимир ПутинВСУОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры