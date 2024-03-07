Путин назвал удары Украины по Белгороду военным преступлением
Украинские военные совершали военные преступления, нанося удары по мирным жителям Белгорода, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
«Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло», – сказал глава государства.
Он отметил, что Россия «не оставит в покое» причастных к обстрелам Белгорода.
Ракетный удар РСЗО Vampire был нанесен по Белгороду днем 15 февраля. В результате погибли семь человек, среди них – годовалая девочка.
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru