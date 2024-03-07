Путин назвал удары Украины по Белгороду военным преступлением

«Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло», – сказал глава государства.

Он отметил, что Россия «не оставит в покое» причастных к обстрелам Белгорода.

Ракетный удар РСЗО Vampire был нанесен по Белгороду днем 15 февраля. В результате погибли семь человек, среди них – годовалая девочка.

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

