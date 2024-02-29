Путин огласил самое длительное послание Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2024 году стало самым продолжительным за всё время его нахождения на посту президента РФ, сообщает ТАСС.
В частности, глава государства выступал два часа и шесть минут. До этого самым длительным было послание в 2018 году — тогда Путин говорил один час и 55 минут.
Отмечается, что в 2022-м году послание Федеральному собранию не оглашалось в связи с «большой динамикой событий».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин всегда лично работает над текстом послания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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