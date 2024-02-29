Путин огласил самое длительное послание Федеральному Собранию

В частности, глава государства выступал два часа и шесть минут. До этого самым длительным было послание в 2018 году — тогда Путин говорил один час и 55 минут.

Отмечается, что в 2022-м году послание Федеральному собранию не оглашалось в связи с «большой динамикой событий».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин всегда лично работает над текстом послания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

