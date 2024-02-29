Путин огласил самое длительное послание Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2024 году стало самым продолжительным за всё время его нахождения на посту президента РФ, сообщает ТАСС.

СМИ обнародовали список предметов, которые нельзя проносить на послание Путина

В частности, глава государства выступал два часа и шесть минут. До этого самым длительным было послание в 2018 году — тогда Путин говорил один час и 55 минут.

Отмечается, что в 2022-м году послание Федеральному собранию не оглашалось в связи с «большой динамикой событий».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин всегда лично работает над текстом послания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Президент РФПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин

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