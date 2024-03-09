Зампостпреда Полянский: Россия не планирует устранять Зеленского
Россия не собирается устранять президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности организации.
Ряд западных представителей в СБ раскритиковали Москву за атаки на объекты в Одессе, которые якобы происходили вблизи кортежа Зеленского и делегации из Греции. Полянский подчеркнул, что по военным объектам в городе действительно наносился удар. Однако сирена в Одессе не звучала.
«Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?» — цитирует дипломата ТАСС.
Полянский пояснил, что ударом в Одессе был уничтожен цех сборки морских беспилотников из компонентов, поставляемых Великобританией. По словам дипломата, для РФ это более важная цель, чем «мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru