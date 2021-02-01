«Политический проходимец». Медведев высказался о Навальном и суверенном интернете

При этом Медведев считает, что доводить до такой ситуации никому не хотелось бы. По его словам, Россия примет решение о создании автономного сегмента интернета только в том случае, если страну попытаются отключить от глобальной сети. Медведев признал, что обособление рунета от остальной сети может создать большие проблемы и потребует определенное время, чтобы наладить работу привычных сервисов.

Ранее в эфире НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко признал риск отключения России от интернета.

Более того, по его словам, страна уже имеет печальный опыт, подтверждающий оправданность опасений.

«У нас уже есть прецедент отключения Крыма от российского интернета. С паспортом гражданина Крыма вы не купите американский или международный домен в тех территориях, где влияние Америки велико и законодательно», — напомнил Клименко.

Однако сейчас, учитывая современные возможности техники, угроза отключения России от сети не так страшна, как кажется, успокоил председатель совета Фонда развития цифровой экономики. Ряд проблем, безусловно, будет, и стране следует подготовиться к неблагоприятному варианту развития событий. Тем более что некоторые элементы схемы перехода на суверенный интернет ещё не отработаны.

С ним в корне не согласен интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров, который заверил НСН, что всё, что рассказывают об отключении страны от глобальной сети, не имеет никакого отношения к реальности.

«Последние пять лет, как Россия начала катиться туда, куда она катится, звучат разговоры о том, что отключат от интернета, заблокируют то, это. Всё это бред сивой кобылы, который даже странно комментировать. Никто ничего не заблокирует. Любые высказывания на тему блокировки интернета, построения суверенного рунета, того, что кто-то России угрожает — это в 105% случаев бред сумасшедшего. И относиться к нему нужно так же. И, к сожалению, пока эти люди занимают свои посты, мы и дальше будем слышать этот бред. Никакого отношения к реальности это не имеет», — заявил Меркуров.

Единственной возможной целью распространения подобной информации он назвал обогащение государственных корпораций, отвечающих за связь и интернет-коммуникации.

«Серьёзно комментировать создание автономного интернета нельзя. Они просто хотят денег наворовать, чтобы Ростелеком был большой, государственный. Это не имеет никакого отношения к действительности», — подчеркнул Меркуров.

Речь о том, что в России может появиться суверенный интернет зашла ещё в 2016 году, когда в стране вступила в силу новая Доктрина информационной безопасности. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уже тогда заявил НСН — создание такой сети противоречит самой идее интернет-пространства.

Также Медведев высказался по поводу необходимости введения 4-дневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его мнению, надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о вероятности перехода к четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи в должности премьер-министра.

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что эта идея ценна сама по себе и пояснил, что человеку необходимо «больше пространства для того, чтобы жить и отдыхать».

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН отметил, что идеи Медведева провоцируют россиян делать ставки, что наступит раньше – пенсия или четырехдневка. А музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в интервью НСН и вовсе предложил зампреду Совета безопасности вернуться в правительство, отметив, как сильно по его социально ориентированным инициативам скучают граждане.

