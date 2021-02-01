Медведев оценил возможность сделать интернет в России автономным

Россия имеет технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента интернета. Действующее законодательство России также не предполагает барьеров для отключения России от глобальной сети, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

При этом он отметил, что доводить до такой ситуации никому не хотелось бы. По его словам, Россия примет решение о создании автономного сегмента интернета только в том случае, если страну попытаются отключить от глобальной сети.