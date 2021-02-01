Медведев высказался о Навальном

Деятельность оппозиционного политика Алексея Навального стала «циничной» и «разнузданной», заявил зампредседателя Совбеза РФ, фигурант одного из расследований оппозиционера Дмитрий Медведев.

Медведев назвал Навального «политическим проходимцем» и заявил, что он пытается авантюрными способами получить власть для достижения собственных целей.

Комментируя уголовное дело в отношении оппозиционера, Медведев посоветовал дождаться решения суда.

Навальный вернулся в Москву 17 января из Берлина, где прошел реабилитацию после предполагаемого отравления нервно-паралитическим ядом. Он был задержан вскоре после прилета по запросу ФСИН, которая просит изменить ему условный срок на реальный из-за нарушений обязанностей условно осужденного. Позже выездное заседание Химкинского городского суда приняло решение заключить оппозиционера под стражу на 30 суток.

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По оценкам правозащитных организаций, на акциях в поддержку Навального 23 и 31 января задержали по меньшей мере 9000 человек в разных городах России.



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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Алексей НавальныйМедведев
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