Медведев высказался о Навальном
Деятельность оппозиционного политика Алексея Навального стала «циничной» и «разнузданной», заявил зампредседателя Совбеза РФ, фигурант одного из расследований оппозиционера Дмитрий Медведев.
Медведев назвал Навального «политическим проходимцем» и заявил, что он пытается авантюрными способами получить власть для достижения собственных целей.
Комментируя уголовное дело в отношении оппозиционера, Медведев посоветовал дождаться решения суда.
Навальный вернулся в Москву 17 января из Берлина, где прошел реабилитацию после предполагаемого отравления нервно-паралитическим ядом. Он был задержан вскоре после прилета по запросу ФСИН, которая просит изменить ему условный срок на реальный из-за нарушений обязанностей условно осужденного. Позже выездное заседание Химкинского городского суда приняло решение заключить оппозиционера под стражу на 30 суток.
По оценкам правозащитных организаций, на акциях в поддержку Навального 23 и 31 января задержали по меньшей мере 9000 человек в разных городах России.
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