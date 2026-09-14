Врач объяснила причину осенней хандры и назвала способы борьбы с ней
Дефицит комплекса белка ферритина в организме может стать причиной осенней хандры. Об этом NEWS.ru рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская.
Врач предупредила, что при первых признаках сезонной апатии не стоит самостоятельно назначать себе витаминные комплексы и принимать ударные дозы препаратов. По словам специалиста, одинаковые симптомы могут возникать по совершенно разным причинам, поэтому лабораторная диагностика становится ключевым инструментом для понимания реальной картины сменившегося настроения в осенние дни.
Малиновская порекомендовала сдать анализы на уровень витаминов B12 и B9, а также проверить показатели гомоцистеина и запасы железа через тест на ферритин. Медик подчеркнула, что осенняя хандра действительно бывает естественной реакцией на холода, но иногда она сигнализирует о реальном дефиците, который поддается коррекции.
Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в разговоре с НСН ранее предупредил, что не самая лучшая погода и ощущение потерянного лета могут вогнать людей в осеннюю хандру, но есть простые способы ее избежать.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач объяснила причину осенней хандры и назвала способы борьбы с ней
- Юрист рассказал, в каком случае Долина может лишиться новой квартиры
- ВС России нанесли новые удары по ж/д объектам на западе Украины
- Лихачев раскрыл время подхода радиации к Вене в случае аварии на ЗАЭС
- Трамп потребовал от других стран вернуть США траты на войну с Ираном
- Машина за миллион: Почему россияне пересели на старые иномарки
- Юра Борисов снимется в режиссерском дебюте Сальмы Хайек
- В Госдуме назвали цели военных учений России в Средней Азии
- Ударные спутники: Кому угрожает американское космическое оружие
- Силы ПВО уничтожили 173 украинских беспилотника за день