Максим Кучеренко : «Ошеломительная новость. Супер пиар-шагом для российской IT-индустрии будет робот, который будет читать сказки Пушкина африканским детям», – сказал в беседе с НСН Максим Кучеренко.

Российский робот будет обучать детей в Норвегии физике, химии, биологии и робототехнике. В него встроена информация из учебников и методических пособий для преподавателей, он говорит на норвежском и английском языках.

Максим Кучеренко : «В этой группе бывших участников не бывает. Конечно же, стилистическая разница невелика, но зато свет, исходящий от одного из величайших композиторов XX-XXI веков, вас согреет в эти осенние, дождливые деньки. Поэтому давайте откроем новую страницу творчества Пола Маккартни», – посоветовал он слушателям НСН .

Максим Кучеренко : «Это очень понятная история. У меня нет водительских прав, но я часто смотрю глазами водителя с переднего сидения такси, и у меня по поведению пешеходов статистика самая нехорошая. Да здравствуют осознанные пешеходы и думающие водители на российских дорогах», – пожелал музыкант в интервью НСН .

Почти треть автомобилистов считаю, что с пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения, необходимо бороться путем ужесточения штрафов. Об этом пишет ТАСС.

Максим Кучеренко : «Дмитрий Медведев – прекрасный идеолог социально-ориентированных проектов, скучаю по вам. Дмитрий Анатольевич, по вашей мягкой, заботливой, социально-ориентированной руке. Может, вы вернетесь, а?», – с иронией отметил Максим Кучеренко в эфире НСН .

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели. Однако некоторые депутаты считают, что такое нововведение может «перессорить россиян», усложнить расчет зарплаты и снизить эффективность труда. Такого мнения, в частности, придерживается зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.