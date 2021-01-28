«Формальный подход». Трунов раскритиковал суды после ареста Навального
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Арест Навального признали законным
Московский областной суд признал законным избранную для Алексея Навального ранее меру пресечения в виде ареста.
Игорь Трунов: «Я как действующий адвокат не могу комментировать дела, в которых я не участвовал, но, тем не менее, это болезненный вопрос огромного количества людей, содержащихся в ужасающих условиях российских тюрем. Заключение под стражу в качестве меры пресечения должно носить исключительный характер, так как она связана с ограничением одного из самых важных для человека прав – права на свободу. Несмотря на это, заключение под стражу является самой распространенной мерой пресечения. Но при этом, как правило, суды к избранию ареста подходят формально. Когда существует достаточное количество альтернативных мер пресечений, наказаний, помещение человека в СИЗО или тюрьму само по себе уже служит негативным фактором», – прокомментировал в беседе с НСН Игорь Трунов.
Вступил в силу запрет на дистанционную продажу табачной продукции
В России запретили продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления в интернете. Также вводятся штрафы за предоставление кальянов в заведениях общепита. Теперь они приравниваются к табачным изделиям, их можно использовать только в отдельных помещениях.
Игорь Трунов: «Исторический опыт свидетельствует, что чем более жесткие меры, тем выше становится обратная реакция. Только пропаганда здорового образа жизни, демонстрация отрицательных примеров, медленная и кропотливая работа могут дать эффект. Не бывает простого и быстрого решения сложной проблемы путем штрафа и запрета», – подчеркнул он в интервью НСН.
МОК не принял решение по зрителям на Олимпиаде в Токио
Международный олимпийский комитет пока не принял решение по зрителям на Играх в Токио. При этом президент комитета Томас Бах заявил, что хотел бы видеть болельщиков на Олимпиаде.
Игорь Трунов: «Существует множество видов спорта, которые мало кого привлекают. В Токио для повышения интереса появятся такие виды спорта, как каратэ, серфинг, скалолазание, скейтбординг, брейк-данс. Исключаются малопосещаемые сквош, мини-футбол и флорбол. Посещаемость – прибыль как следствие – одна из основных проблем. Думаю, МОК приложит все усилия к допуску болельщиков, а пока, мне кажется, они жеманничают», – отметил в эфире НСН Игорь Трунов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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