«Формальный подход». Трунов раскритиковал суды после ареста Навального

Игорь Трунов: «Я как действующий адвокат не могу комментировать дела, в которых я не участвовал, но, тем не менее, это болезненный вопрос огромного количества людей, содержащихся в ужасающих условиях российских тюрем. Заключение под стражу в качестве меры пресечения должно носить исключительный характер, так как она связана с ограничением одного из самых важных для человека прав – права на свободу. Несмотря на это, заключение под стражу является самой распространенной мерой пресечения. Но при этом, как правило, суды к избранию ареста подходят формально. Когда существует достаточное количество альтернативных мер пресечений, наказаний, помещение человека в СИЗО или тюрьму само по себе уже служит негативным фактором», – прокомментировал в беседе с НСН Игорь Трунов.

