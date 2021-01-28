«Формальный подход». Трунов раскритиковал суды после ареста Навального

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Арест Навального признали законным

Московский областной суд признал законным избранную для Алексея Навального ранее меру пресечения в виде ареста.

Игорь Трунов: «Я как действующий адвокат не могу комментировать дела, в которых я не участвовал, но, тем не менее, это болезненный вопрос огромного количества людей, содержащихся в ужасающих условиях российских тюрем. Заключение под стражу в качестве меры пресечения должно носить исключительный характер, так как она связана с ограничением одного из самых важных для человека прав – права на свободу. Несмотря на это, заключение под стражу является самой распространенной мерой пресечения. Но при этом, как правило, суды к избранию ареста подходят формально. Когда существует достаточное количество альтернативных мер пресечений, наказаний, помещение человека в СИЗО или тюрьму само по себе уже служит негативным фактором», – прокомментировал в беседе с НСН Игорь Трунов.

2

Вступил в силу запрет на дистанционную продажу табачной продукции

В России запретили продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления в интернете. Также вводятся штрафы за предоставление кальянов в заведениях общепита. Теперь они приравниваются к табачным изделиям, их можно использовать только в отдельных помещениях.

Игорь Трунов: «Исторический опыт свидетельствует, что чем более жесткие меры, тем выше становится обратная реакция. Только пропаганда здорового образа жизни, демонстрация отрицательных примеров, медленная и кропотливая работа могут дать эффект. Не бывает простого и быстрого решения сложной проблемы путем штрафа и запрета», – подчеркнул он в интервью НСН.

3

МОК не принял решение по зрителям на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет пока не принял решение по зрителям на Играх в Токио. При этом президент комитета Томас Бах заявил, что хотел бы видеть болельщиков на Олимпиаде.

Игорь Трунов: «Существует множество видов спорта, которые мало кого привлекают. В Токио для повышения интереса появятся такие виды спорта, как каратэ, серфинг, скалолазание, скейтбординг, брейк-данс. Исключаются малопосещаемые сквош, мини-футбол и флорбол. Посещаемость – прибыль как следствие – одна из основных проблем. Думаю, МОК приложит все усилия к допуску болельщиков, а пока, мне кажется, они жеманничают», – отметил в эфире НСН Игорь Трунов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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ТЕГИ:АдвокатАвторские НовостиИгорь Трунов
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