Что раньше – пенсия или четырехдневка? Журналист об идеях Медведева

«Я думаю, что россияне самых разных возрастов могут начать делать ставки, что раньше – пенсия или четырехдневка?», – отметил он.

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в интервью НСН и вовсе предложил зампреду Совета безопасности вернуться в правительство, отметив, как сильно по его социально-ориентированным инициативам скучают граждане.

В свою очередь, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев выразил мнение, что четырехдневная рабочая неделя может «перессорить россиян», усложнить расчет зарплаты и снизить эффективность труда.

Тем временем, с учетом популяризации удаленного формата работы на фоне пандемии новой коронавирусной инфекцией, корректировка трудового законодательства по новым формам занятности уже идет.

