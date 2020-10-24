Что раньше – пенсия или четырехдневка? Журналист об идеях Медведева
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в интервью НСН отметил, что идеи Медведева провоцируют россиян делать ставки на их реализацию.
Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели.
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН отметил, что идеи Медведева провоцируют россиян делать ставки.
«Я думаю, что россияне самых разных возрастов могут начать делать ставки, что раньше – пенсия или четырехдневка?», – отметил он.
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в интервью НСН и вовсе предложил зампреду Совета безопасности вернуться в правительство, отметив, как сильно по его социально-ориентированным инициативам скучают граждане.
В свою очередь, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев выразил мнение, что четырехдневная рабочая неделя может «перессорить россиян», усложнить расчет зарплаты и снизить эффективность труда.
Тем временем, с учетом популяризации удаленного формата работы на фоне пандемии новой коронавирусной инфекцией, корректировка трудового законодательства по новым формам занятности уже идет.
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