Что раньше – пенсия или четырехдневка? Журналист об идеях Медведева

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в интервью НСН отметил, что идеи Медведева провоцируют россиян делать ставки на их реализацию.

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели.

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН отметил, что идеи Медведева провоцируют россиян делать ставки.

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«Я думаю, что россияне самых разных возрастов могут начать делать ставки, что раньше – пенсия или четырехдневка?», – отметил он.

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в интервью НСН и вовсе предложил зампреду Совета безопасности вернуться в правительство, отметив, как сильно по его социально-ориентированным инициативам скучают граждане.

В свою очередь, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев выразил мнение, что четырехдневная рабочая неделя может «перессорить россиян», усложнить расчет зарплаты и снизить эффективность труда.

Тем временем, с учетом популяризации удаленного формата работы на фоне пандемии новой коронавирусной инфекцией, корректировка трудового законодательства по новым формам занятности уже идет.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:Максим КучеренкоДмитрий МедведевИлья Легостаев
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