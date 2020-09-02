Стрелков отказался вмешиваться в белорусский конфликт
Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН заявил, что не собирается участвовать в конфликте в Белоруссии и полагает, что в стране не исключен украинский сценарий прямого вмешательства из-за рубежа.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Москву за взвешенную позицию по протестам в Минске. По его мнению, именно позиция России помогла избежать иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН, что не собирается вмешиваться в белорусский конфликт, если он начнет развиваться по украинскому сценарию.
«На фоне той поддержки, которую оказывает Российская Федерация, конкретно Кремль, Лукашенко, какое-либо участие добровольцев, волонтеров было бы излишним и чреватым для самих добровольцев. Есть три примера осуждения ополченцев в Белоруссии, воевавших в Донбассе. Лукашенко не признал Донбасс. Он до сих пор, несмотря на активное участие украинских «наци» в уличных беспорядках - причем они выступали организаторами и ударной силой, не разорвало отношения с Украиной, не осудил карательную операцию в Донбассе. Доверять такому человеку я считаю неправильным и опасным. Во-вторых, сами российские власти сейчас ни в каких добровольцах не заинтересованы, как они не были в них заинтересованы в Донбассе», - сказал Стрелков.
Пи этом Стрелков отметил, что Лукашенко лучше тех, кто придет ему на смену, а нынешние протесты против него стали следствием его политики в последние десятилетия.
«Я считаю, что Лукашенко лучше, чем те, кто пытается прийти ему на смену. Хотя бы потому, что Лукашенко не является врагом России. Он не является другом, но врагом не является тоже. Но именно он воспитал тех людей, которые сейчас пытаются его свергнуть, отдав культуру и идеологию на откуп так называемым литвинам. Лично сталкиваться в Белоруссии с пропагандой литвинства, начиная с начала нулевых. Воспитывая белорусскую молодежь в духе литвинства, то есть отрицания единства с русским народом, он сам положил себе грабли, на которых сейчас скачет. За одни день последствия этой политики ликвидировать невозможно. Выросло целое поколение молодых белорусов, которые искренне считают себя литвинами», - подчеркнул экс-министр ДНР.
Стрелков также заявил, что украинский сценарий прямого вмешательства из-за рубежа в Белоруссии по-прежнему не исключен.
«Накал сбит, но протесты остаются, давление остается. Возможно через какое-то время повторение ситуации. Процессы в Белоруссии, действия противников Лукашенко почти в точности повторяют процессы и действия, происходившие на Украине в нулевых – начале десятых годов», – отметил Стрелков.
При этом он считает, что у Российской Федерации есть все возможности не допустить украинского сценария.
«Так же, как в 2014 году были все возможности предотвратить майдан на Украине или помочь Януковичу с ним справиться. Или воспользоваться ситуацией, чтобы не допустить создание антирусского правительства в Киеве. Возможностей было море. Москва воспользовалась этими возможностями с точностью до наоборот. Как поступят в Белоруссии, я не знаю. Я ожидаю от Кремля любого идиотизма, который только можно придумать», - добавил собеседник НСН.
Ранее Игорь Стрелков на пресс-конференции НСН заявил, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии, новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией.
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