Макей: позиция России помогла Белоруссии избежать «украинского сценария»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Москву за взвешенную позицию по протестам в Минске. Макей считает, что именно позиция России помогла избежать вмешательства в ситуацию в Белоруссии иностранных держав.

«Позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», - отметил министр иностранных дел республики.

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Он поблагодарил Лаврова, а позицию России назвал взвешенной и четкой.

Макей также заявил, что уровень накала политического противостояния в Белоруссии значительно снизился. По его словам, «украинский сценарий» цветной революции в Белоруссии не удался.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссия
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