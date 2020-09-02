Макей: позиция России помогла Белоруссии избежать «украинского сценария»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Москву за взвешенную позицию по протестам в Минске. Макей считает, что именно позиция России помогла избежать вмешательства в ситуацию в Белоруссии иностранных держав.
«Позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», - отметил министр иностранных дел республики.
Он поблагодарил Лаврова, а позицию России назвал взвешенной и четкой.
Макей также заявил, что уровень накала политического противостояния в Белоруссии значительно снизился. По его словам, «украинский сценарий» цветной революции в Белоруссии не удался.
В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.
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