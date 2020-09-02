Макей: позиция России помогла Белоруссии избежать «украинского сценария»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Москву за взвешенную позицию по протестам в Минске. Макей считает, что именно позиция России помогла избежать вмешательства в ситуацию в Белоруссии иностранных держав.

«Позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», - отметил министр иностранных дел республики.