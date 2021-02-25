Враг номер один. Пентагон назвал Россию угрозой для Запада
В американском военном ведомстве признали Россию угрозой, а сенатор Владимир Джабаров заявил НСН, что подобные заявления Вашингтона свидетельствуют о неумении США дружить.
Россия остается угрозой для существования США и их европейских союзников. И это несмотря на введенные против нее экономические санкции. С таким заявлением на форуме ассоциации ВВС выступил глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.
По его мнению, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой. Уолтерс добавил, что Москва, в частности, по его мнению, пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США».
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в свою очередь в интервью НСН, что подобная позиция лишь свидетельство неуверенности США.
«Мне не нравится, что американцы все время ищут врагов. Назначают то Китай, то Россию, то Россию и Китай одновременно. Хочется задать вопрос: «А вы не можете нормально взаимодействовать?». Обязательно надо искать врага, готовиться к самому худшему сценарию. Кажется, что они без этого просто не могут жить. Из-за того, что они реально слабеют в современном мире, с подобными вещами они пытаются остаться на плаву, на лидирующих позициях», - сказал Джабаров.
Тод Уолтерс добавил, что российские ЧВК дестабилизируют обстановку во всем мире, к тому же Россия стремится усилить военное присутствие в Арктике, чем создает угрозу многим странам.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в интервью НСН напомнил, что ЧВК в России вне закона.
«В стране официально запрещены частные военные компании, у нас официально нет наемников, которые воюют за деньги. Такие деяния наказываются лишением свободы до 5 лет», - заявил эксперт.
Что касается Арктики, то еще в октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», согласно которому Россия построит три мощнейших атомных ледокола проекта «Лидер» и пять судов проекта 22220. Глава государства добавил, что в следующем десятилетии «Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями».
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