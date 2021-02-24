«Америка превыше всего». В Совфеде отказались бороться за мировое господство

Тем не менее, по мнению сенатора, беспокойство ЦРУ понятно.

«Китай – понятно. Это растущая экономика, которая в ближайшие годы обойдет американскую, и, конечно, это их пугает. А что в этом плохого? У Китая какие-то экспансионистские планы по захвату чужих территорий? Китай развивается экономически, наращивает торговые связи. Что в этом плохого? С Китаем с удовольствием работают многие страны Западной Европы, мы работаем. Это манера американцев везде искать врага, потому что они считают, что «Америка превыше всего». Главное, чтобы было в Америке. Все остальное – это страны второго сорта», - заявил сенатор.

Он выразил уверенность, что Россия никогда не боролась и не будет бороться за мировое господство.

«Россия борется за повышение качества жизни своих людей, за развитие своей экономики. Но не за счет угнетения или порабощения других стран», - заключил собеседник НСН.

Ранее Владимир Джабаров в эфире НСН опроверг заявление президента США Джо Байдена, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия пытается ослабить НАТО и Европейский Союз.

