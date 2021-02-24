«Америка превыше всего». В Совфеде отказались бороться за мировое господство
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН высказал мнение, что заявление кандидата на пост директора ЦРУ о Китае говорит о неуверенности США.
Кандидат на пост директора ЦРУ Уильям Бернс назвал Китай крупнейшим геополитическим соперником США. Как сообщает ТАСС, Бернс заявил, что конкуренция Вашингтона и Пекина станет задачей на десятилетия.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН высказал мнение, что это заявление показывает неуверенность США.
«Мне не нравится, что американцы все время ищут врагов. Назначают то Китай, то Россию, то Россию и Китай одновременно. Хочется задать вопрос: «А вы не можете нормально взаимодействовать?». Обязательно надо искать врага, готовиться к самому худшему сценарию. Кажется, что они без этого просто не могут жить. Из-за того, что они реально слабеют в современном мире, с подобными вещами они пытаются остаться на плаву, на лидирующих позициях», - сказал Джабаров.
Тем не менее, по мнению сенатора, беспокойство ЦРУ понятно.
«Китай – понятно. Это растущая экономика, которая в ближайшие годы обойдет американскую, и, конечно, это их пугает. А что в этом плохого? У Китая какие-то экспансионистские планы по захвату чужих территорий? Китай развивается экономически, наращивает торговые связи. Что в этом плохого? С Китаем с удовольствием работают многие страны Западной Европы, мы работаем. Это манера американцев везде искать врага, потому что они считают, что «Америка превыше всего». Главное, чтобы было в Америке. Все остальное – это страны второго сорта», - заявил сенатор.
Он выразил уверенность, что Россия никогда не боролась и не будет бороться за мировое господство.
«Россия борется за повышение качества жизни своих людей, за развитие своей экономики. Но не за счет угнетения или порабощения других стран», - заключил собеседник НСН.
Ранее Владимир Джабаров в эфире НСН опроверг заявление президента США Джо Байдена, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия пытается ослабить НАТО и Европейский Союз.
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