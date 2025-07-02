Продюсер Рудченко предрек спад интереса к Кадышевой

Текущий ажиотаж вокруг творчества народной артистки РФ Надежды Кадышевой, как и любой другой тренд, скоротечен. Об этом NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

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По его мнению, певица «будет почивать на лаврах где-то год», после чего начнётся спад интереса к ней.

«В количестве прослушиваний, количестве мероприятий именно таких глобальных, спад интереса к её творчеству», - заключил эксперт.

Ранее аналитики «Дзен Новостей» выяснили, что Кадышева обошла Басту и Шамана по количеству упоминаний в новостях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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