Продюсер Рудченко предрек спад интереса к Кадышевой

По его мнению, певица «будет почивать на лаврах где-то год», после чего начнётся спад интереса к ней.

«В количестве прослушиваний, количестве мероприятий именно таких глобальных, спад интереса к её творчеству», - заключил эксперт.

Ранее аналитики «Дзен Новостей» выяснили, что Кадышева обошла Басту и Шамана по количеству упоминаний в новостях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».