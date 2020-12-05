Путин: В следующее десятилетие Россия будет прирастать Арктикой

Путин напомнил, что 70% территории России расположены в северных широтах, поэтому все, что там происходит, вызывает неизменный интерес.

«В этом будущее наше, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране в перспективе. Когда-то Ломоносов говорил о том, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующее десятилетие Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями. Но природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима», - отметил президент.

Поэтому хозяйственная деятельность в Арктике должна учитывать особенности северных территорий и подстраиваться под них «таким образом, чтобы минимизировать экологический риск». Экологическую повестку в Арктике Россия будет продвигать в Арктическом совете, членом которого является, чтобы изменить «отношение государства, крупного бизнеса, который осваивает эти территории, к проблеме как таковой», пояснил Путин.

Напомним, по данным СМИ, покинувший накануне корпорацию «Роснано» и Анатолий Чубайс может заняться работой над проектами в Арктике. Он назначен Путиным спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

