Ветеран «Альфы» сравнил боеспособность российских ЧВК и сирийских боевиков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на азербайджанской стороне в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха не воюют наемники, и никто до сих пор не представил доказательств обратного. Тем не менее сегодня издание The Washington Post написало, что в ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в интервью НСН заявил, что в конфликт Армении и Азербайджана втянуты военные силы третьей стороны.

«Факт подтвержден, что более 300 наемников воюют на стороне Азербайджана в Карабахе, думаю, что Сергей Нарышкин не говорил бы на весь мир, что это так, если не обладал проверенной информацией. Турция с политической, моральной, военной точки зрения поддерживает Баку и не проблема переправить сирийских бандитов на территорию Азербайджана. И думаю, что воюют они не бесплатно. Они являются теми наемниками, террористами, которые по закону должны отвечать за свои действия», - отметил собеседник НСН.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 2 октября на полях саммита ЕС в Брюсселе заявил, что свыше 300 сирийских исламистов переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в свою очередь отметил, что в Нагорном Карабахе воюют наемники из курдских экстремистских группировок.

«Для Турции и Азербайджана – наемники – это пушечное мясо, а Армения воюет за свою идею. Но мне вообще сложно представить, что два народа теряют своих молодых ребят за то, что можно решить путем переговоров, уступками друг другу», - полагает Гончаров.

По данным азербайджанской стороны, Армения привлекает также силы иностранных частных компаний.