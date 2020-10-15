Ветеран «Альфы» сравнил боеспособность российских ЧВК и сирийских боевиков
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора выразил уверенность в эфире НСН, что в Нагорном Карабахе воюют сирийские боевики.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на азербайджанской стороне в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха не воюют наемники, и никто до сих пор не представил доказательств обратного. Тем не менее сегодня издание The Washington Post написало, что в ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в интервью НСН заявил, что в конфликт Армении и Азербайджана втянуты военные силы третьей стороны.
«Факт подтвержден, что более 300 наемников воюют на стороне Азербайджана в Карабахе, думаю, что Сергей Нарышкин не говорил бы на весь мир, что это так, если не обладал проверенной информацией. Турция с политической, моральной, военной точки зрения поддерживает Баку и не проблема переправить сирийских бандитов на территорию Азербайджана. И думаю, что воюют они не бесплатно. Они являются теми наемниками, террористами, которые по закону должны отвечать за свои действия», - отметил собеседник НСН.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 2 октября на полях саммита ЕС в Брюсселе заявил, что свыше 300 сирийских исламистов переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в свою очередь отметил, что в Нагорном Карабахе воюют наемники из курдских экстремистских группировок.
«Для Турции и Азербайджана – наемники – это пушечное мясо, а Армения воюет за свою идею. Но мне вообще сложно представить, что два народа теряют своих молодых ребят за то, что можно решить путем переговоров, уступками друг другу», - полагает Гончаров.
По данным азербайджанской стороны, Армения привлекает также силы иностранных частных компаний.
«Напомню, что в России официально запрещены частные военные компании, у нас официально нет наемников, которые воюют за деньги. Такие деяния наказываются лишением свободы до 5 лет. Но если предположить, что они всё-таки есть, уверен, что эти команды прошли все военные точки и их подготовка намного выше и с ней никто не сравнится на данном этапе. Надеюсь, что ЧВК в Карабахе нет и авторитет Владимира Путина позволит разрулить конфликт в том русле, в котором все ожидают. Вчерашний разговор с Эрдоганом решит в ближайшее время вопросы», - резюмировал Гончаров.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян признал бои в Карабахе 13 октября самыми тяжелыми.
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