«Стальной» премьер. Пашинян выиграл выборы в парламент и поблагодарил Россию

Пашинян прислушался к советам и объявил о соответствующем решении. О раскладах в политической гонке на конец марта в Telegram-канале «Радиоточка НСН» заявлял директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

«Шансы снова избраться на пост премьер-министра у Пашиняна есть, и немалые. Порядка 30% населения, если выборы будут завтра, готовы голосовать за него. Правда, есть огромное количество людей, которые не говорят о своих политических предпочтениях или не готовы голосовать вообще. Но среди тех, кто следит за политикой, за Пашиняна готово голосовать большинство. Таким образом, власть пытается рестартануть свою легитимность, пройдя через новые выборы уже после войны. Понятно, что впереди три месяца, оппозиционные силы будут этому противодействовать, но власть надеется проскочить между Сциллой и Харибдой», — заявил политолог.

Тогда Искандарян предполагал, что оппозиция не сможет переломить ситуацию.

«Конечно, поддержка Пашиняна падает, но за три месяца такого, чтобы случились «опрокидывающие» выборы, не может быть. Ситуация не улучшается: инфляция, карабахская проблема никуда не делась, проблема беженцев... Оппозиция может организовать какие-то протесты, но опыт последних протестных акций показывает, что соответствующую массу людей для того, чтобы революционным образом поменять власть, ей не удается набрать. На протестных митингах в Ереване их было недостаточно», - отметил Искандарян.

В итоге прогнозы Искандаряна подтвердились. Оппозиция не смогла составить конкуренцию на парламентских выборах. В то же время идущий вторым блок Кочаряна назвал итоги голосования спорными и заявил, что не признает их, пока не получит «исчерпывающих разъяснений» по проблемным вопросам.

Сам Пашинян на эти обвинения пока не отреагировал. Вместо этого он обратился к своим сторонникам в Facebook, лишь заявив о намерении начать консультации со всеми «здоровыми политическими силами».

«Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную", вместо "бархатной"», — заявил Пашинян. Он анонсировал митинг своих сторонников в Ереване, чтобы принять от них «стальной мандат».