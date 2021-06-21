«Стальной» премьер. Пашинян выиграл выборы в парламент и поблагодарил Россию
Оппозиция уже заявила, что не признает итоги выборов.
На досрочных парламентских выборах в Армении победила партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Все бюллетени подсчитаны. Партия Пашиняна набрала 53,92% голосов. Таким образом, «Гражданский договор» не сможет самостоятельно формировать правительство – такое право давалось бы партии, если за нее проголосовало бы более 54% избирателей.
На втором месте блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Его сторонники набрали 21,04% голосов. За блок другого экс-президента Армении Сержа Саргсяна «Честь имею» было отдано 5,23% голосов. Чтобы попасть в местный парламент, нужно получить больше 5% для партий и более 7% - для блоков. Но по здешнему законодательству в законодательном органе должны быть представлены как минимум три политические силы. Поэтому можно говорить, что, скорее всего, три вышеназванные политические объединения и сформируют парламент.
Главным итогом выборов можно назвать то, что, вероятно, Пашиняна переназначат на должность премьера - несмотря на то, что при нем фактически была проиграна война в Нагорном Карабахе. Поражение во Второй Карабахской войне привело к беспорядкам и массовым акциям протеста в стране. Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН тогда предлагал для урегулирования ситуации объявить досрочные парламентские выборы.
«Пашиняну нужно объявить выборы в парламент, раз это парламентская республика. Нужно четко объявить, когда это будет, а не говорить загадками. Народу нужно все объяснять – четко, правильно и системно», - отметил депутат.
Пашинян прислушался к советам и объявил о соответствующем решении. О раскладах в политической гонке на конец марта в Telegram-канале «Радиоточка НСН» заявлял директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
«Шансы снова избраться на пост премьер-министра у Пашиняна есть, и немалые. Порядка 30% населения, если выборы будут завтра, готовы голосовать за него. Правда, есть огромное количество людей, которые не говорят о своих политических предпочтениях или не готовы голосовать вообще. Но среди тех, кто следит за политикой, за Пашиняна готово голосовать большинство. Таким образом, власть пытается рестартануть свою легитимность, пройдя через новые выборы уже после войны. Понятно, что впереди три месяца, оппозиционные силы будут этому противодействовать, но власть надеется проскочить между Сциллой и Харибдой», — заявил политолог.
Тогда Искандарян предполагал, что оппозиция не сможет переломить ситуацию.
«Конечно, поддержка Пашиняна падает, но за три месяца такого, чтобы случились «опрокидывающие» выборы, не может быть. Ситуация не улучшается: инфляция, карабахская проблема никуда не делась, проблема беженцев... Оппозиция может организовать какие-то протесты, но опыт последних протестных акций показывает, что соответствующую массу людей для того, чтобы революционным образом поменять власть, ей не удается набрать. На протестных митингах в Ереване их было недостаточно», - отметил Искандарян.
В итоге прогнозы Искандаряна подтвердились. Оппозиция не смогла составить конкуренцию на парламентских выборах. В то же время идущий вторым блок Кочаряна назвал итоги голосования спорными и заявил, что не признает их, пока не получит «исчерпывающих разъяснений» по проблемным вопросам.
Сам Пашинян на эти обвинения пока не отреагировал. Вместо этого он обратился к своим сторонникам в Facebook, лишь заявив о намерении начать консультации со всеми «здоровыми политическими силами».
«Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную", вместо "бархатной"», — заявил Пашинян. Он анонсировал митинг своих сторонников в Ереване, чтобы принять от них «стальной мандат».
Пашинян за победу в выборах поблагодарил Россию и уже сообщил о намерении расширить сотрудничество с ОДКБ и ЕАЭС.
«Я благодарю Россию — президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина — за поддержку, оказанную за это время Армении и армянскому народу», — заявил Пашинян.
Также Пашинян обратился со словами благодарности к США, Франции, Евросоюзу, Ирану и Грузии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 611 / сут.
Умерли
129 тыс.+450 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 629 / сут.
- В Индии зафиксировали минимальный прирост заболевших COVID-19 за 88 дней
- Губерниев ответил назвавшему его фриком Уткину
- Партия Пашиняна победила на выборах парламента в Армении
- В Магаданской области собрались ввести обязательную вакцинацию
- Россияне стали реже употреблять алкоголь из-за коронавируса
- МВД может сократить число запрещенных неисправностей автомобилей
- Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в РФ
- Украина пригрозила России турецкими беспилотниками
- РИА Новости: один из запусков спутников OneWeb отложен
- Новак высказался о возможности продления сделки ОПЕК+
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru