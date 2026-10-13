ФСБ сорвала попытку Киева атаковать дронами аэродром «Балтимор» в Воронеже

По данным ФСБ, Киев планировал нанести огневое поражение военному аэродрому Минобороны «Балтимор» с применением БПЛА ближнего радиуса действия. Целью противника было разрушение инфраструктуры, уничтожение самолетов и ликвидация личного состава, пишет RT.

Силовики выявили и пресекли противоправную деятельность гражданки России, завербованной украинскими спецслужбами в 2022 году в период пребывания на территории Украины. По заданию куратора женщина прибыла в Воронеж и арендовала гараж, который планировала использовать как площадку для сборки и запуска дронов с целью атаки. Управление БПЛА должно было осуществляться через интернет с территории Украины .

ФСБ своевременно задержала пособницу Киева и предотвратила диверсию на стадии подготовки. Злоумышленница помещена под стражу.

Ранее в Тамбовской области мужчину задержали за подготовку подрыва автомобилей работников предприятия оборонно-промышленного комплекса по заданию Украины.

