ФСБ сорвала попытку Киева атаковать дронами аэродром «Балтимор» в Воронеже
ФСБ сорвала проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины на аэродроме в Воронежской области. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, Киев планировал нанести огневое поражение военному аэродрому Минобороны «Балтимор» с применением БПЛА ближнего радиуса действия. Целью противника было разрушение инфраструктуры, уничтожение самолетов и ликвидация личного состава, пишет RT.
Силовики выявили и пресекли противоправную деятельность гражданки России, завербованной украинскими спецслужбами в 2022 году в период пребывания на территории Украины. По заданию куратора женщина прибыла в Воронеж и арендовала гараж, который планировала использовать как площадку для сборки и запуска дронов с целью атаки. Управление БПЛА должно было осуществляться через интернет с территории Украины .
ФСБ своевременно задержала пособницу Киева и предотвратила диверсию на стадии подготовки. Злоумышленница помещена под стражу.
Ранее в Тамбовской области мужчину задержали за подготовку подрыва автомобилей работников предприятия оборонно-промышленного комплекса по заданию Украины.
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