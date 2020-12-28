В Армении объяснили, за что любят Россию

Таджикистан, Сербия и Армения возглавили своеобразный рейтинг стран, жители которых наиболее тепло относятся к России. Такие данные приводит Россотрудничество по результатам опроса, проведённого осенью 2020 года. Следом в списке расположились Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сирия и Украина.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с НСН отметил, что было бы интересно посмотреть на методологию подсчёта. Вместе с тем он подтвердил, что армяне довольно хорошо относятся к России.

«Если не сравнивать с другими постсоветскими странами, в Армении, действительно, к России достаточно благоприятное отношение — и в широких массах, и в государственных элитах. Это результат нескольких обстоятельств. У Армении собственно с Россией в постсоветское время не было каких-то выраженных политических конфликтов, как у Грузии или Украины. У Армении, когда она выходила из Советского Союза, был конфликт с Азербайджаном и Турцией. С Россией такого не было. Нет такой ситуации, чтобы Армения теряла какие-то территории во взаимоотношениях с Россией — в отличие от той же Грузии или Украины. Армения не граничит с Россией. И есть ощущение близости в конфессиональной сфере: и армяне, и большинство населения России исповедуют христианство. Причин для того, чтобы было сильное чувство отторжения России в массах, в Армении просто нет», - рассказал он.

Вместе с тем, по словам Искандаряна, между Москвой и Ереваном бывают политические разногласия, а интересы не всегда сходятся. Например, армяне «довольно нервно» воспринимали факт поставок российского вооружения Азербайджану, который с Арменией фактически воюет. Заключение невыгодного Еревану соглашения по Нагорному Карабаху при посредничестве России также не прошло бесследно.

«Существует некоторая асимметрия в восприятии безопасности. Если смотреть из Еревана, то Нагорный Карабах включается в восприятие армянами безопасности. Угроза для Карабаха — это угроза и для Армении тоже. В России не так, там смотрят на Армению и Карабах смотрят отдельно. Армения является членом ОДКБ, а Карабах — нет, поэтому напрямую защищать Нагорно-Карабахскую республику, как видится из Москвы, обязательств нет. Но не каждому человеку на улице в Ереване это объяснишь. Не было ещё достаточно хороших социологических опросов, но я думаю, что, конечно, что элементы обиды есть. По крайней мере, по социальным сетям это можно увидеть, иногда можно увидеть и в прессе. Такое существует. Но глобально, конечно, ничего сравнимого с теми странами, которые имели с Россией какой-то конфликт или у которых очень сильное политизированное отторжение России, в Армении нет», - поделился с НСН Искандарян.