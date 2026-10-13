Стилист раскрыл, почему брендам не нужно отказываться от больших размеров
Александр Белов напомнил, что сегодня далеко не все люди стройные, и многие из них при этом хотят выглядеть хорошо и стильно.
Задача бренда одежды сегодня — не урезать размерную сетку, чтобы человек в итоге покупал не свой размер или пытался подстроиться под его стандарты, а делать так, чтобы он выглядел лучше в представленной одежде. Об этом в пресс-центре НСН рассказал международный эксперт по стилю Александр Белов.
«Все чаще на подиумах показывают стройных людей. Однако надо разделять две важные вещи: какая у магазина размерная сетка и сколько клиентов они готовы потерять, потому что до сих пор далеко не все люди стройные, но при этом они хотят выглядеть хорошо. Так что реальной статистики по магазинам, что сейчас стали продавать только одежду на стройных, нет. Однако магазинам выгоднее стандартизировать и делать так, чтобы размеров было меньше. Но надо понимать, что потом человек приходит и покупает себе не совсем свой размер. То же самое происходит, например, с 52 размером. Люди могут быть разных пропорций, разного роста, с животом, без живота. И один и тот же пиджак или футболка 52 размера на разных типах фигур будут смотреться абсолютно по-разному. Бренд должен сделать так, чтобы человек, приходя в магазин, мог подобрать одежду, которая делает его красивее, а не так, чтобы он пытался подстроиться под стандарты бренда и как-то себя утягивать», — рассказал он.
Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил НСН, что бренды отказываются от одежды больших размеров, так как проходит тренд на оверсайз, люди покупают более облегающую одежду.
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