В Госдуме пообещали жесткий ответ Франции за «пиратскую» охоту на танкеры
Францию ждет «неприятная история» после задержания танкера в Индийском океане, заявил депутат Андрей Климов.
Россия не оставит без жесткого и зеркального ответа задержание военно-морскими силами Франции нефтяного танкера DF Peak в Индийском океане, заявил НСН депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов. Он сравнил действия Парижа с сомалийским пиратством и подчеркнул, что ответные меры Москвы будут приняты высшим руководством страны не только в дипломатическом поле.
Военно-морские силы Франции задержали в Индийском океане нефтяной танкер DF Peak. Как сообщил президент республики Эмманюэль Макрон в соцсети X, судно подозревают в незаконной транспортировке топлива под фальшивым флагом. По его словам, операция прошла в рамках международной борьбы с так называемым российским теневым флотом. Французский лидер подчеркнул, что действия военных строго соответствовали международному морскому праву и были направлены на пресечение нелегальной торговли.
«Эта история будет продолжаться, пока им там тихонечко где-нибудь на руку не наступят с тяжелыми последствиями для организма. Такие вещи у нас в стране не пропустят, ответят, и не только на дипломатическом уровне. Францию может ждать крайне неприятная история в любой точке мира. А каким именно будет ответ, это уже решит высшее руководство нашей страны. Я думаю, в ближайшее время мы что-нибудь такое неприятное для французов увидим. Зачем они провоцируют нас, не очень понятно. Потому что это же идет провоцирование нас и на море, и на суше, и везде. Эти пиратские нападения на корабли добром не закончатся. Они закончатся тем, что закончится пиратство в Сомали», - считает депутат.
Парламентарий выразил уверенность, что Москва способна прибегнуть к аналогичным скрытным мерам противодействия по всему миру, однако подчеркнул, что Россия будет действовать взвешенно.
«Можно так сделать тихонечко в любой точке земного шара, а потом делать круглые глаза и говорить, что это не мы. Надо у них перенимать такие же методы. Россия до такого не опустится. Отвечать надо спокойно, жестко и зеркально. А уж как это будет произведено? Не в публичном поле все поймут, но могут и не догадаться. Я говорю еще раз, очень спокойно, выверенно. Отвечать будут действиями», - сказал Климов.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал в беседе с НСН условие для роста цен на нефть до $200.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко рассказал, зачем Белоруссия готовится к войне
- Четверть лишней массы: Продеус рассказал о похудении с помощью препаратов
- СМИ: В Черном море дроны атаковали сухогруз под флагом Мальты
- Вучич заявил, что Сербия стремится сохранить дружеские отношения с Россией
- В Госдуме пообещали жесткий ответ Франции за «пиратскую» охоту на танкеры
- ФСБ сорвала попытку Киева атаковать дронами аэродром «Балтимор» в Воронеже
- В России более 106 млн человек прошли диспансеризацию в 2025 году
- Актриса Нелли Уварова рассказала о своем социальном проекте
- Суд продлил арест Тимуру Иванову до 2027 года
- Актрису из «Жестоких игр» Блэр задержали за дебош в самолете