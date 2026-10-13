Россия не оставит без жесткого и зеркального ответа задержание военно-морскими силами Франции нефтяного танкера DF Peak в Индийском океане, заявил НСН депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов. Он сравнил действия Парижа с сомалийским пиратством и подчеркнул, что ответные меры Москвы будут приняты высшим руководством страны не только в дипломатическом поле.

Военно-морские силы Франции задержали в Индийском океане нефтяной танкер DF Peak. Как сообщил президент республики Эмманюэль Макрон в соцсети X, судно подозревают в незаконной транспортировке топлива под фальшивым флагом. По его словам, операция прошла в рамках международной борьбы с так называемым российским теневым флотом. Французский лидер подчеркнул, что действия военных строго соответствовали международному морскому праву и были направлены на пресечение нелегальной торговли.

«Эта история будет продолжаться, пока им там тихонечко где-нибудь на руку не наступят с тяжелыми последствиями для организма. Такие вещи у нас в стране не пропустят, ответят, и не только на дипломатическом уровне. Францию может ждать крайне неприятная история в любой точке мира. А каким именно будет ответ, это уже решит высшее руководство нашей страны. Я думаю, в ближайшее время мы что-нибудь такое неприятное для французов увидим. Зачем они провоцируют нас, не очень понятно. Потому что это же идет провоцирование нас и на море, и на суше, и везде. Эти пиратские нападения на корабли добром не закончатся. Они закончатся тем, что закончится пиратство в Сомали», - считает депутат.