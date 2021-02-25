«Улица выносит вердикт». В Госдуме дали совет Пашиняну

«Для России самое главное – стабильность на Кавказе и в частности, в Армении, с которой у нас заключены соглашения в рамках ОДКБ, ЕАЭС. Но эту стабильность должен установить сам армянский народ, осознавая последствия тех или иных действий. Вот несколько лет назад множество людей вышли на улицу и снесли действующую власть. Тогда пришел Пашинян. Сегодня эта же улица выносит вердикт тому, кого сама она подняла на пьедестал. Очень плохо, что сегодня улица решает вопросы государственного обустройства и проблемы исполнительной и законодательной власти», - сказал депутат.

Водолацкий признал, что в Армении есть нерешенные вопросы, на которые власти не обращают внимание. Противоречия, которые накопились внутри Армении, нужно снимать парламентскими выборами, считает он.

«Пашиняну нужно объявить выборы в парламент, раз это парламентская республика. Нужно четко объявить, когда это будет, а не говорить загадками. Народу нужно все объяснять – четко, правильно и системно», - считает парламентарий.

При этом он полагает, что вмешиваться во внутренние дела Армении России не стоит, так как это может оттолкнуть от нее множество лояльных России армян.

«По данным соцопросов, 86% жителей Армении хотят жить в дружбе и добрососедских отношениях с Россией. Исходя из этого, мы и выстраиваем свою политику», - пояснил Водолацкий и отметил, что в своих оценках политических лидеров Армении в России ориентируются на то, насколько они опираются на это большинство.

Экс-мэр Еревана Арташес Гегамян в эфире НСН назвал премьер-министра Армении русофобом-предателем, чьи слова об «Искандерах» подлили масла в огонь «гибридной войны против армяно-российского стратегического союза».

