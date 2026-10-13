В России более 106 млн человек прошли диспансеризацию в 2025 году
Свыше 106 млн граждан прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2025 году. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 106 млн россиян», - цитирует ТАСС главу Минздрава.
Как отметил Мурашко, профилактика - фундамент современной модели здравоохранения в РФ, а диспансеризация является главным инструментом для своевременного выявления скрытых угроз. В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделяют определению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний - одной из основных причин болезней и смертности.
Ранее Минздрав внес изменения в порядок проведения медосмотра и диспансеризации граждан, добавив новые обследования.
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