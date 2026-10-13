В России более 106 млн человек прошли диспансеризацию в 2025 году

Свыше 106 млн граждан прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2025 году. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 106 млн россиян», - цитирует ТАСС главу Минздрава.

Как отметил Мурашко, профилактика - фундамент современной модели здравоохранения в РФ, а диспансеризация является главным инструментом для своевременного выявления скрытых угроз. В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделяют определению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний - одной из основных причин болезней и смертности.

Ранее Минздрав внес изменения в порядок проведения медосмотра и диспансеризации граждан, добавив новые обследования.

