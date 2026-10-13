Вучич заявил, что Сербия стремится сохранить дружеские отношения с Россией
Сербия стремится сохранять дружеские отношения с Россией. Об этом заявил бывший президент республики Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич.
По словам политика, Белград не поддерживает антироссийские санкции.
«Мы стремимся сохранить традиционно хорошие отношения», — указал Вучич.
Бывший глава государства также отметил, что Москва хорошо понимает позицию Сербии.
Ранее Вучич заявлял, что Сербия стремится вступить в Евросоюз, но намерена выстраивать курс на основе независимости и военного нейтралитета.
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