Вучич заявил, что Сербия стремится сохранить дружеские отношения с Россией

Сербия стремится сохранять дружеские отношения с Россией. Об этом заявил бывший президент республики Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич.

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По словам политика, Белград не поддерживает антироссийские санкции.

«Мы стремимся сохранить традиционно хорошие отношения», — указал Вучич.

Бывший глава государства также отметил, что Москва хорошо понимает позицию Сербии.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия стремится вступить в Евросоюз, но намерена выстраивать курс на основе независимости и военного нейтралитета.

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ФОТО: РИА Новости
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