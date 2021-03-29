«Перезапуск легитимности». Пашинян уйдет, чтобы остаться
Директор Института Кавказа в Ереване оценил шансы премьера Армении переизбраться после проведения досрочных выборов.
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о намерении уйти в отставку на время проведения в стране досрочных парламентских выборов связано с желанием власти «рестартануть свою легитимность». Об этом в Telegram-канале «Радиоточка НСН» заявил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
«Шансы снова избраться на пост премьер-министра у него есть, и немалые. Порядка 30% населения, если выборы будут завтра, готовы голосовать за Пашиняна. Правда, есть огромное количество людей, которые не говорят о своих политических предпочтениях или не готовы голосовать вообще. Но среди тех, кто следит за политикой, за Пашиняна готово голосовать большинство. Таким образом, власть пытается рестартануть свою легитимность, пройдя через новые выборы уже после войны. Понятно, что впереди три месяца, оппозиционные силы будут этому противодействовать, но власть надеется проскочить между Сциллой и Харибдой», — заявил политолог.
Он добавил, что «некоторые положения избирательного закона и Конституции» с большой вероятностью дают возможность Пашиняну переизбраться.
По его словам, вряд ли за три месяца оппозиция сможет переломить ситуацию, да и людей, готовых это сделать, в Армении явно недостаточно.
«Конечно, поддержка Пашиняна падает, но за три месяца такого, чтобы случились «опрокидывающие» выборы, не может быть. Ситуация не улучшается: инфляция, карабахская проблема никуда не делась, проблема беженцев... Оппозиция может организовать какие-то протесты, но опыт последних протестных акций показывает, что соответствующую массу людей для того, чтобы революционным образом поменять власть, ей не удается набрать. На протестных митингах в Ереване их было недостаточно", - отметил Искандарян.
Он подчеркнул, что режим опирается не на поддержку, а на апатию.
"Есть огромное число людей, которые не понимают, зачем им идти на выборы: они делали революцию три года назад, и зачем делать сейчас вторую, видя результаты той? Ну, сменим Пашиняна — Карабах обратно отдадут, а российские миротворцы уйдут? При малой явке, если эти люди не пойдут голосовать, у существующей власти будет больше шансов переизбраться. Вытащить каждую домохозяйку на улицу — это трудноисполнимая задача», — считает Искандарян.
Он добавил, что сама оппозиция слишком разнородна, «позитивные повестки у всех разные, сомневаюсь, что она сможет объединиться для выборов — только, возможно, во втором туре, если он будет», - объяснил собеседник НСН.
Ранее в Кремле прокомментировали заявление Пашиняна об уходе в отставку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что незамедлительного разговора с ним Владимира Путина не запланировано.
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