«Перезапуск легитимности». Пашинян уйдет, чтобы остаться

По его словам, вряд ли за три месяца оппозиция сможет переломить ситуацию, да и людей, готовых это сделать, в Армении явно недостаточно.

«Конечно, поддержка Пашиняна падает, но за три месяца такого, чтобы случились «опрокидывающие» выборы, не может быть. Ситуация не улучшается: инфляция, карабахская проблема никуда не делась, проблема беженцев... Оппозиция может организовать какие-то протесты, но опыт последних протестных акций показывает, что соответствующую массу людей для того, чтобы революционным образом поменять власть, ей не удается набрать. На протестных митингах в Ереване их было недостаточно", - отметил Искандарян.

Он подчеркнул, что режим опирается не на поддержку, а на апатию.

"Есть огромное число людей, которые не понимают, зачем им идти на выборы: они делали революцию три года назад, и зачем делать сейчас вторую, видя результаты той? Ну, сменим Пашиняна — Карабах обратно отдадут, а российские миротворцы уйдут? При малой явке, если эти люди не пойдут голосовать, у существующей власти будет больше шансов переизбраться. Вытащить каждую домохозяйку на улицу — это трудноисполнимая задача», — считает Искандарян.

Он добавил, что сама оппозиция слишком разнородна, «позитивные повестки у всех разные, сомневаюсь, что она сможет объединиться для выборов — только, возможно, во втором туре, если он будет», - объяснил собеседник НСН.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Пашиняна об уходе в отставку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что незамедлительного разговора с ним Владимира Путина не запланировано.

