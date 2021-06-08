«Бог отвернулся от нас»: Пашинян объяснил неудачу Армении в карабахском конфликте
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной встречи с жителями Арагацотнской области назвал возможную причину поражения республики в конфликте в Нагорном Карабахе.
Пашинян назвал поиск источника неудачи в конфликте Армении и Азербайджана, обострившегося на Южном Кавказе осенью 2020 года, «самым важным и тяжелым вопросом».
«Мы думаем о политических, военных, геополитических, экономических, морально-политических причинах. Сегодня по пути сюда у меня возникла мысль. Пусть она не покажется вам странной. Возможно, бог отвернулся от нас, как написано в 12-м псалме», — цитирует РИА Новости и.о. премьера Армении.
Кроме того, Пашинян назвал Армению «раем» и «Землей обетованной», отметив, что жители республики пока не способны «наслаждаться этим раем».
В Армении в понедельник стартовала избирательная кампания перед назначенными на 20 июня внеочередными выборами в парламент. Для участия в них зарегистрировались 22 партии и 4 партийных блока.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. В ноябре стороны конфликта при участии России подписали соглашение о прекращении огня в регионе. По условиям документа Армения и Азербайджан обмениваются пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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