В энергосистеме США объявили режим чрезвычайной ситуации

Министерство энергетики США объявило режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме некоторых штатов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что глава министерства Крис Райт издал чрезвычайный указ для снижения рисков отключений электричества в Среднеатлантическом регионе «в преддверии периода повышенного спроса... плановых отключений генераторов во время осеннего сезона технического обслуживания и многочисленных плановых отключений линий электропередачи».

Решение поможет обеспечить доступ граждан и предприятий в регионе к надежной и безопасной электроэнергии, предоставив дополнительные мощности для применения по мере необходимости. Меры будут действовать 13-16 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности из-за угрозы энергосистеме.

