В энергосистеме США объявили режим чрезвычайной ситуации
Министерство энергетики США объявило режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме некоторых штатов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.
Отмечается, что глава министерства Крис Райт издал чрезвычайный указ для снижения рисков отключений электричества в Среднеатлантическом регионе «в преддверии периода повышенного спроса... плановых отключений генераторов во время осеннего сезона технического обслуживания и многочисленных плановых отключений линий электропередачи».
Решение поможет обеспечить доступ граждан и предприятий в регионе к надежной и безопасной электроэнергии, предоставив дополнительные мощности для применения по мере необходимости. Меры будут действовать 13-16 октября.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности из-за угрозы энергосистеме.
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