«Я примерно 15 лет назад, когда еще не было препаратов для похудения, весил порядка 115 килограмм. И когда я убрал 25-28 килограмм, то с 56 размера я ушел на 52-54. В таком случае ты действительно меняешь весь гардероб и радуешься от этого. Многие женщины сегодня, которые имеют возможность худеть таким образом, просто счастливы. Потом они с удовольствием пойдут и в магазин одежды, и к модельерам, и к стилистам и будут чувствовать себя совершенно по-другому», — рассказал он.

Проблема лишнего веса в России остается масштабной. По данным ВЦИОМ, 61% опрошенных россиян имеют ИМТ (индекс массы тела) выше нормы. Самыми распространенными способами борьбы с лишним весом остаются диета — 68% и спорт — 60%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



