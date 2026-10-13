«Летят к стилистам»: Продеус о влиянии похудения на женщин

Андрей Продеус в пресс-центре НСН поделился опытом, как сам похудел на 28 килограмм, от чего с большим удовольствием сменил весь гардероб.

Доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил, что похудение стимулирует многих женщин заняться собой, своим гардеробом и посетить стилиста.

Профессор Продеус опроверг миф, что правильное питание - это дорого

«Я примерно 15 лет назад, когда еще не было препаратов для похудения, весил порядка 115 килограмм. И когда я убрал 25-28 килограмм, то с 56 размера я ушел на 52-54. В таком случае ты действительно меняешь весь гардероб и радуешься от этого. Многие женщины сегодня, которые имеют возможность худеть таким образом, просто счастливы. Потом они с удовольствием пойдут и в магазин одежды, и к модельерам, и к стилистам и будут чувствовать себя совершенно по-другому», — рассказал он.

Проблема лишнего веса в России остается масштабной. По данным ВЦИОМ, 61% опрошенных россиян имеют ИМТ (индекс массы тела) выше нормы. Самыми распространенными способами борьбы с лишним весом остаются диета — 68% и спорт — 60%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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