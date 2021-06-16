Заказ «султану». В Ереване рассказали, как Эрдоган провоцирует Россию в Карабахе
Запад продолжает давить на Россию в Нагорном Карабахе, и открытие генконсульства в Шуши - продолжение этой политики, считает бывший мэр Еревана Арташес Гегамян.
Турция планирует открыть в расположенном в Нагорном Карабахе городе Шуша/Шуши (Шуша – азерб., Шуши – арм.) генеральное консульство, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший ранее в этот город. Его слова приводит газета Hürriyet.
Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что считает, что тем самым Эрдоган выполняет заказ Запада против России.
«Как бы это ни показалось странным, Турция выполняет заказ Запада. Именно Запада! И у Турции, и в частности у Эрдогана, этого «неоосманского султана»? есть неуемное желание понравиться Джо Байдену. Вы можете задаться вопросом: где Запад, а где Карабах, Шуши, генконсульство? Ответ в противостоянии с Россией, стремлении всячески дестабилизировать Россию как изнутри, так и вдоль всего периметра российских государственных границ. Это стратегическая линия Вашингтона, которая на ближайшую перспективу не будет подвержена изменениям, так как возможный экономический союз России, Китая и стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – прим. НСН), в частности Индии, может позволить перейти во взаимной торговле на торговлю национальными валютами. И в этом случае монополия доллара будет подорвана», - считает экс-мэр Еревана.
Гегамян назвал цели, которые преследует Турция, открывая генеральное консульство в Нагорном Карабахе.
«С одной стороны это льстит неоосманским устремлениям «султана» Эрдогана, с другой стороны – дестабилизирует ситуацию в регионе Южного Кавказа. В Армении уже не приходится говорить о самом Нагорном Карабахе, безопасность населения которого обеспечивается исключительно благодаря факту присутствия там российского миротворческого контингента. И фактически присутствие российских миротворцев уберегло оставшееся в Карабахе армянское население», - рассказал эксперт.
По словам собеседника НСН, пантюркистские устремления Эрдогана сдерживает только тяжелая экономическая ситуация в самой Турции.
«Сейчас он малость остановился, потому что экономическая ситуация в Турции не ахти какая. Более того, намечающееся углубление экономического союза вкупе с военно-техническим сотрудничеством России и Китая приостановило пантуранистский пыл Эрдогана. И несколько поубавилось его стремление дестабилизировать ситуацию в регионах России, будь то автономные республики или области, где превалирует мусульманское население, начиная с Северного Кавказа. Коварная суть устремлений Эрдогана дала о себе знать в связи с непризнанием Крыма. Уже не приходится говорить о крупных военных поставках Украине, в частности беспилотных летательных средств "Байрактар"», - сообщил бывший депутат национального собрания Армении.
Ранее Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях двух стран, сообщает RT. По словам азербайджанского лидера, в документе затронуты вопросы всех областей, в том числе обороны и взаимопомощи.
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