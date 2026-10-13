«Число людей с высоким индексом массы тела у нас за последние годы увеличилось. Но за последние несколько лет появились препараты и возможности исправить эту ситуацию более эффективно, чем раньше. Современная медицина говорит, что при правильном использовании этих средств, действительно очень многие люди могут спокойно и с большой пользой снизить массу тела достаточно. Уже есть такие препараты как семаглутид, тирзепатид. Думаю, в течение ближайшего года на рынке появится ретатрутид — тройной антагонист. Соответственно люди получат возможность на 16%-25% снизить свою массу тела. Мы десятки лет набирали ее, а теперь за последние 4-5 лет начинаем ее сбрасывать. «Оземпик» — это торговое название препарата. Там действующее вещество семаглутид, а семаглутид — это первое поколение. Следующее идет тирзепатид. Далее идет ретатрутид, и так далее», — рассказал он.

При этом спрос на препараты для контроля веса растет стремительными темпами. С августа 2025 года по июль 2026 года в России было продано около 14 млн упаковок таких препаратов на сумму 79,8 млрд рублей. В годовом выражении продажи выросли примерно вдвое в упаковках и в 2,4 раза — в денежном выражении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

