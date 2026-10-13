Лукашенко рассказал, зачем Белоруссия готовится к войне

По словам главы государства, проверки Вооруженных сил в Белоруссии не направлены на подготовку атак на соседние страны. Лукашенко подчеркнул, что республика «ни на кого нападать не собирается».

«Как в последнее время в средствах массовой информации наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, возможно на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью», - указал политик.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости «встряхнуть» армию и проверить военных «вплоть до мобилизации».

