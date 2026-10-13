СМИ: В Черном море дроны атаковали сухогруз под флагом Мальты

Три беспилотника атаковали грузовое судно Chelsea 3 в акватории Черного моря близ побережья Болгарии. Об этом сообщил портал Maritime.bg.

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В ночь на 13 октября сухогруз, идущий под флагом Мальты, подал сигнал бедствия. Судно следовало из турецкого Гиресуна в молдавский порт Джурджулешты.

По данным СМИ, корабль принадлежит зарегистрированной на Украине компании, отмечает RT. Информации о повреждениях судна и пострадавших среди членов экипажа нет.

Ранее в Черном море недалеко от Сочи морские дроны атаковали танкер «Афрамакс Рио», в результате судно загорелось. Позднее его отбуксировали в безопасное место.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:КораблиЧерное Море

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