СМИ: В Черном море дроны атаковали сухогруз под флагом Мальты

В ночь на 13 октября сухогруз, идущий под флагом Мальты, подал сигнал бедствия. Судно следовало из турецкого Гиресуна в молдавский порт Джурджулешты.

По данным СМИ, корабль принадлежит зарегистрированной на Украине компании, отмечает RT. Информации о повреждениях судна и пострадавших среди членов экипажа нет.

Ранее в Черном море недалеко от Сочи морские дроны атаковали танкер «Афрамакс Рио», в результате судно загорелось. Позднее его отбуксировали в безопасное место.

