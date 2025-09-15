Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе. В 24 российских субъектах можно было проголосовать дистанционно. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

По итогам обработки 100% протоколов избиркомов стали известны имена победителей губернаторских выборов в 16 субъектах России.

Так, победу с самым высоким результатом — 86,92% — одержал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Вторым по региону стал Алексей Бобовников от КПРФ с 5,09% голосов, третью строчку занял Алексей Томанов от ЛДПР, набрав 4,07% голосов.

За Александра Дрозденко в Ленинградской области проголосовали 84,21% избирателей. Второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР), набравший 6,69% голосов, за ним — Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,02% голосов.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев одержал победу в регионе, набрав 83,85% голосов. Второе место занял Денис Батурин от КПРФ с 5,93% голосов, на третьем расположился Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") с 3,29%.

Михаил Развожаев, в свою очередь, сохранил пост губернатора Севастополя с результатом 81,72%. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на втором месте — Илья Журавлев с (5,75%), на третьем — Геннадий Кушнир, набравший (3,91%).

Александр Богомаз переизбран на пост губернатора Брянской области: за него отдали голоса 78,78% избирателей, отмечает RT. Второе место занял Андрей Архицкий (КПРФ), набравший 10,72% голосов. Третьим стал Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") с 5,52% голосов.

Дмитрий Махонин победил на выборах в Пермском крае, набрав 70,94%. Второе место досталось Ксении Айтаковой (КПРФ) с 10,3% голосов, а третье — Олег Постников (ЛДПР) с 7,89% голосов.

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили в ЦИК РФ.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, в свою очередь, отметил, что протестное голосование на уровне выше среднего по стране в рамках губернаторских кампаний было продемонстрировано в Иркутской и Свердловской областях, где результаты оказались близки к прогнозу АПЭК.

«Кандидаты от «Единой России» по-прежнему демонстрируют способность к консолидации лояльных и заметной части колеблющихся избирателей, в то время как конкуренция на протестном фланге повышается, усиливая дробность оппозиционного электората», — написал Орлов в своем Telefram-канале.