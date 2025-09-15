Все действующие российские губернаторы переизбрались на новые сроки
Рекордный результат Хинштейна, 290 тысяч атак на портал ЦИК, 1,7 миллиона проголосовавших онлайн — как прошли выборы глав регионов.
В России завершился Единый день голосования, который длился с 12 по 14 сентября. Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах РФ прошли выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе. В 24 российских субъектах можно было проголосовать дистанционно. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
По итогам обработки 100% протоколов избиркомов стали известны имена победителей губернаторских выборов в 16 субъектах России.
Так, победу с самым высоким результатом — 86,92% — одержал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Вторым по региону стал Алексей Бобовников от КПРФ с 5,09% голосов, третью строчку занял Алексей Томанов от ЛДПР, набрав 4,07% голосов.
За Александра Дрозденко в Ленинградской области проголосовали 84,21% избирателей. Второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР), набравший 6,69% голосов, за ним — Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,02% голосов.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев одержал победу в регионе, набрав 83,85% голосов. Второе место занял Денис Батурин от КПРФ с 5,93% голосов, на третьем расположился Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") с 3,29%.
Михаил Развожаев, в свою очередь, сохранил пост губернатора Севастополя с результатом 81,72%. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на втором месте — Илья Журавлев с (5,75%), на третьем — Геннадий Кушнир, набравший (3,91%).
Александр Богомаз переизбран на пост губернатора Брянской области: за него отдали голоса 78,78% избирателей, отмечает RT. Второе место занял Андрей Архицкий (КПРФ), набравший 10,72% голосов. Третьим стал Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") с 5,52% голосов.
Дмитрий Махонин победил на выборах в Пермском крае, набрав 70,94%. Второе место досталось Ксении Айтаковой (КПРФ) с 10,3% голосов, а третье — Олег Постников (ЛДПР) с 7,89% голосов.
Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили в ЦИК РФ.
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, в свою очередь, отметил, что протестное голосование на уровне выше среднего по стране в рамках губернаторских кампаний было продемонстрировано в Иркутской и Свердловской областях, где результаты оказались близки к прогнозу АПЭК.
«Кандидаты от «Единой России» по-прежнему демонстрируют способность к консолидации лояльных и заметной части колеблющихся избирателей, в то время как конкуренция на протестном фланге повышается, усиливая дробность оппозиционного электората», — написал Орлов в своем Telefram-канале.
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,19% голосов после подсчета 100% протоколов. Второе место досталось Ольге Ефимовой (КПРФ) с 14,4% голосов, третье — Алексею Чурсинову (ЛДПР) с 9,53%.
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,97% голосов. Второе место занимает Василина Кулиева (ЛДПР) - 13,82%, третьим идёт Роман Литвинов (КПРФ) – 13,30% голосов.
В Еврейской автономной области — врио главы региона Мария Костюк (83,02%). Второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР). Третьим становится Александр Щербина (КПРФ).
Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,32% голосов. Второе место заняла Мария Харченко от ЛДПР с 10,59% голосов, третье — Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), набравший 8,1% голосов.
Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев с 67,06% голосов побеждает на выборах главы республики. На втором месте — Константин Степанов (ЛДПР) с 14,23% голосов, на третьем — Максим Морозов (партия "Новые люди") с 8,37%.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") одержал победу на выборах главы региона с 61,3% голосов. Второе место досталось Александру Ивачёву (КПРФ) с 15,25% голосов, третье — Андрею Кузнецову ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 12,66%.
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов побеждает на выборах губернатора региона с 73,84% голосов. Второе место достается Андрею Жидкову от КПРФ, третьим стал Олег Морозов (ЛДПР).
Ростислав Гольдштейн (врио главы Коми) избран на пост главы региона, получив 70,04% голосов. На втором месте — Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьей позиции — Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6% голосов. По словам председателя избиркома региона Дмитрия Митюшева, прошли в спокойной обстановке без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.
К слову, начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов накануне заявлял, что оппозиционные силы призывали сторонников приходить на избирательные участки в РФ для создания искусственных очередей, однако их призывы остались без внимания, напоминает 360.ru.
Подводя предварительные итоги ЕДГ-2025, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что ветераны спецоперации выступили достойно на выборах в единый день голосования-2025. Медведев добавил, что число нарушений на выборах в России за время единого дня голосования минимально, отмечает РЕН ТВ.
ЕЩЕ НЕ ДОСЧИТАЛИ
На выборах главы Калужской области также победил действующий губернатор Владислав Шапша, набрав 72,34% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 97,19% протоколов с избирательных участков. Второе место занимает Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), третье — Николай Яшкин (КПРФ). Шапша возглавляет Калужскую область с 2020 года. На прошлых выборах он победил с результатом 71,19%.
Вениамин Кондратьев в третий раз побеждает на выборах губернатора Краснодарского края. По итогам подсчета 94,62% протоколов с участков он набирает 83,69%. Помимо Кондратьева, в выборах участвовали секретарь краевого комитета КПРФ Александр Сафронов и два депутата регионального законодательного собрания.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь побеждает на выборах главы региона с 81,2% голосов после подсчета 99,05% протоколов. На втором месте — представитель КПРФ Евгений Бессонов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР).
Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,62% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,16% протоколов.
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов побеждает на выборах с результатом 88,22% голосов после обработки 97,1% протоколов. Минниханов возглавил Татарстан в 2010 году и дважды переизбирался — в 2015 и 2020 годах. В январе 2023 года Минниханов подписал закон об изменении Конституции республики, после чего его должность стала называться глава (раис) или просто раис.
В Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех кандидатов, предложенных президентом России.
Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что с начала выборов было зафиксировано примерно 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 300 — на систему ДЭГ. При этом Памфилова подчеркнула, что на ход выборов это не повлияло.
В Минцифры сообщили, что итоговая явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования на выборах составила 90,54%. Топ регионов по числу проголосовавших онлайн возглавила Свердловская область — 238 тысяч человек. На втором месте — Ростовская область (232,5 тысячи), на третьем — Чувашия (186,2 тысячи). Дистанционное электронное голосование на выборах разных уровней применялось в 24 регионах страны и длилось с 12 по 14 сентября, уточнили в ведомстве.
