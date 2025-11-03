Россия и Китай изучают строительство совместной электростанции
3 ноября 202515:39
Москва и Пекин договорились о расширении сотрудничества в сфере электроэнергетики. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
В интервью телеканалу «Россия-1» он рассказал, что в настоящее время стороны рассматривают строительство совместной электростанции.
«Чтобы обеспечивать поставки как внутри России, так и поставки для китайских потребителей», - заключил вице-премьер.
Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Риме дважды обрушилась средневековая башня Конти
- Россия и Китай изучают строительство совместной электростанции
- СМИ: Лондон передал Киеву дополнительную партию ракет Storm Shadow
- Число пострадавших при землетрясении в Афганистане выросло до 534 человек
- Депутат Бессараб призвала выделять будущим медикам в регионах долю при строительстве жилья
- Названы зарплаты в Москве и Петербурге для IoT-инженеров и разработчиков VR
- Певец Akmal' получил в ДНР подарок в цветах флага России
- ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергокомплекса Украины
- Катар может приостановить поставки СПГ в Европу
- Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru