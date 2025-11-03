Россия и Китай изучают строительство совместной электростанции

Москва и Пекин договорились о расширении сотрудничества в сфере электроэнергетики. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в тайных ядерных испытаниях

В интервью телеканалу «Россия-1» он рассказал, что в настоящее время стороны рассматривают строительство совместной электростанции.

«Чтобы обеспечивать поставки как внутри России, так и поставки для китайских потребителей», - заключил вице-премьер.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

