Памфилова: На выборах разного уровня проголосовали 16 млн избирателей

По всей России на выборах разного уровня уже отдали свои голоса 16 млн человек. Об этом в ходе брифинга в Информационном центре ЦИК заявила глава комиссии Элла Памфилова.

При этом она напомнила, что в докладе о готовности избирательной системы к выборам было указано, что охват избирателей в единый день голосования насчитывает примерно 55 млн граждан. По словам Памфиловой, на федеральной платформе ДЭГ в 24 регионах страны проголосовали свыше 1,4 млн человек, что составляет 85% от общего количества записавшихся на дистанционное электронное голосование.

Между тем, глава Центризбиркома РФ рассказала, что с начала выборов было зафиксировано примерно 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 300 — на систему ДЭГ. При этом Памфилова подчеркнула, что на ход выборов это не повлияло.

В 20 регионах России с 12 по 14 сентября проходят выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов. Всего в 81 регионе страны проводят примерно пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.

Накануне Элла Памфилова объявила о попытках подрыва цифровой инфраструктуры выборов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
