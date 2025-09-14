Памфилова: На выборах разного уровня проголосовали 16 млн избирателей
По всей России на выборах разного уровня уже отдали свои голоса 16 млн человек. Об этом в ходе брифинга в Информационном центре ЦИК заявила глава комиссии Элла Памфилова.
При этом она напомнила, что в докладе о готовности избирательной системы к выборам было указано, что охват избирателей в единый день голосования насчитывает примерно 55 млн граждан. По словам Памфиловой, на федеральной платформе ДЭГ в 24 регионах страны проголосовали свыше 1,4 млн человек, что составляет 85% от общего количества записавшихся на дистанционное электронное голосование.
Между тем, глава Центризбиркома РФ рассказала, что с начала выборов было зафиксировано примерно 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 300 — на систему ДЭГ. При этом Памфилова подчеркнула, что на ход выборов это не повлияло.
В 20 регионах России с 12 по 14 сентября проходят выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов. Всего в 81 регионе страны проводят примерно пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.
Накануне Элла Памфилова объявила о попытках подрыва цифровой инфраструктуры выборов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
