Памфилова: На выборах разного уровня проголосовали 16 млн избирателей

По всей России на выборах разного уровня уже отдали свои голоса 16 млн человек. Об этом в ходе брифинга в Информационном центре ЦИК заявила глава комиссии Элла Памфилова.

При этом она напомнила, что в докладе о готовности избирательной системы к выборам было указано, что охват избирателей в единый день голосования насчитывает примерно 55 млн граждан. По словам Памфиловой, на федеральной платформе ДЭГ в 24 регионах страны проголосовали свыше 1,4 млн человек, что составляет 85% от общего количества записавшихся на дистанционное электронное голосование.