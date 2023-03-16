«Душа Shamanа вместо рокеров»: Культурный гид страны от губернатора
Губернатор Чувашии в эфире НСН рассказал об отношении к Бутусову и Кинчеву, назвал имя артиста, которого ждут в республике, и похвалил «Нюрнберг» с «Чебурашкой».
Концерты: «Весна Ревякина и душа Шамана»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил губернатор Чувашии Олег Николаев, рассказавший о своих музыкальных и кинопредпочтениях, а заодно о театральной жизни своей республики.
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Главным событием московского рок-н-ролльного уикенда станет большой весенний концерт Дмитрия Ревякина и группы «Калинов мост» (17 марта, «Известия Hall»). Столичную публику также порадуют «Сектор газа» (18 марта, «1930») и «CrossroadZ» (16 марта, «16 тонн»), а группа «Биртман» отметить День рождения (17 марта, «1930»).
Диана Арбенина выступит в выходные в Зеленогорске и Железногорске, «ЧайФ» и Uma2rman – в Питере, Lascala – в Вологде и Архангельске, Shaman - в Брянске и Смоленске, ну а в столице Чувашии, Чебоксарах впервые встретят группу «Заточка», лидер которой Юрец недавно рассказывал в эфире «НАШЕго Радио» о предстоящих концертах, новом альбоме и презентации песни «Руки выше!»
Рокеры рулят на ближайших выходных... Поэтому губернатору Чувашии Олегу Николаеву ничего не оставалось, как признаться НСН в своем отношении к рок-музыке.
«Конечно, я люблю разную музыку. К року, за исключением, наверное, тяжелого, также отношусь положительно. Особенно Виктор Цой, в наше время это было для всех предпочтительно, конечно же и Бутусов, и другие исполнители подобного жанра, – мы их с удовольствием слушали и старались исполнять на гитаре или иными доступными способами. Если говорить об Арбениной и Басте, концерты которых запланированы в апреле в Чебоксарах, конечно, я их произведения знаю, слушаю иногда, но сейчас для меня более предпочтительна, может быть, где-то в силу возраста, музыка более спокойная, ближе к классике и инструментальной музыке», - признался губернатор.
Отвечая же на вопрос об отношении к творчеству Константина Кинчева, Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачева и Shamanа, Николаев указал, кого из них он бы хотел увидеть с концертом в Чувашии.
«Конечно, всех их я очень люблю и уважаю, но, наверное, Shaman на сегодняшний день – это тот артист и человек, который является достаточно желанным для любого региона. Во-первых, это новая волна, а помимо новой волны его репертуар, на мой взгляд, настолько на злобу дня, - это и патриотичность, и традиции, именно наше, русское и свойственное нашей душе. Конечно же, из всех этих артистов Shamanа я бы на первый пункт поставил», - подчеркнул глава Чувашии.
Театр: «Дон Кихот, Вуди Аллен и Сурский рубеж»
В числе самых популярных театральных постановок уикенда, по версии билетных операторов, «Разговоры мужчин среднего возраста» «Квартета И» на сцене ДК им. Зуева, «Мнимый больной» с Сергеем Маковецким в Театре им. Е. Вахтангова, а также спектакль Театра на Таганке «Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник», в котором герои Сервантеса переносятся в Россию времен Чемпионата мира по футболу-2018.
Театралов Петербурга заинтересовали «Лебединое Озеро» в Мариинке, а также спектакль «Остров заблудших душ Вуди Аллена» с участием Юлии Меньшовой. В Самаре в выходные дают «Пиковую даму», в Новосибирске - «Собор Парижской Богоматери», а в Калининграде - спектакль «Пролетая над гнездом кукушки» по мотивам знаменитого романа Кена Кизи.
Олег Николаев рассказал НСН, что любит театр, и дал рекомендации, куда стоит сходить в Чувашии.
«В театры я обязательно хожу. Наши театры ставят замечательные произведения: это и Русский драматический театр, и Чувашский драматический театр, Театр оперы и балета (на фото), Чувашский театр юного зрителя. Все они имеют великолепные репертуары. Коллективы эти театров в последние годы активизировались в связи с запуском большого всероссийского проекта "Пушкинская карта". Кроме того, мы запустили два года назад увеличенные гранты поддержки таких творческих коллективов, как по количеству, так и по суммам», - рассказал губернатор.
По его словам, каждый год в Чувашии особенный, например 2023-й – «Год счастливого детства», в связи с этим театры создают постановки, созвучные идеологии года.
«Например, 2021-й год в Чувашской Республике был посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой отечественной войны. Все эти театры поставили соответствующие произведения. Например, была написана опера "Сурский рубеж", которую восприняли "на ура" и в нашей, и в соседних республиках. 2022-й год был Годом земляков, ну а 20 марта у нас будет открытие Года счастливого детства, в рамках которого пройдет большое, фееричное шоу с участием около 4.5 тыс. детей со всей республики», - отметил собеседник НСН.
Кино: «Кукурузный подвиг и секрет Чебурашки»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня, в его рамках в кинотеатрах покажут более десятка картин. При этом главной премьерой станет фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (на фото), рассказывающий о подвиге летчика Дамира Юсупова, который летом 2019 года посадил на кукурузное поле пассажирский самолет с отказавшими двигателями.
Главного героя в фильме сыграл Егор Бероев, а сам Андреасян еще в октябре 2021 года рассказывал НСН о будущей картине.
В числе других интересных отечественных премьер ужастик «Медея» по сценарию Василия Сигарева и комедия «Сергий против нечисти. Шабаш», герои которой воюют в Москве с бандой домовых, Вием и Змеем Горынычем. Кроме того состоится перевыпуск фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» с Евгением Евстигнеевым.
Губернатор Чувашии рассказал НСН о своей семейной кино-традиции, похвалив картины «Сердце Пармы», «Нюрнберг» и «Чебурашка».
«У нас есть такая традиция, мы ходим всей семьей в кино, прежде всего на фильмы, которые носят патриотический характер и формируют отношение к жизни и семейным ценностям. Эти фильмы мы смотрели с семьей, с детьми. Я безумно рад, во-первых тому, что такие фильмы сейчас появляются, а во–вторых, тому, что у нас есть возможность с другого ракурса погрузиться в славные исторические страницы нашей страны. В те дни, когда начинался прокат фильма "Нюрнберг", мы презентовали наш фильм, который сняли наши ребята, посвященной боевому пути 139-й стрелковой дивизии, которая принимала участие во многих сражениях, начала под Ржевом, закончила под Эльбой, и именно с историей 18 бойцов этой дивизии связана песня "На безымянной высоте"», - сказал Николаев, отметив, что фильм «Нюрнберг» следует показывать молодежи по-максимуму.
Он также объяснил, с чем связан успех «Чебурашки», побившего в этом году в России все возможные рекорды.
«Сам образ Чебурашки изначально трогательный и всегда вызывает приятные эмоции. В целом его образ, сформированный в мультфильме, имеет в душе определенные паттерны. Что касается Чебурашки в новом формате, помимо истории взаимоотношений между людьми, он подан на основании нашего, понятного русского юмора и соответствующих подходов, поэтому он нам понятен и здорово воспринимается. В этом главная причина популярности, плюс свойственная нам доброта является фундаментальной стороной этого вопроса», - убежден собеседник НСН.
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Напоминаем, что "Культурный гид НСН" также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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