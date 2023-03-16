«Душа Shamanа вместо рокеров»: Культурный гид страны от губернатора

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил губернатор Чувашии Олег Николаев, рассказавший о своих музыкальных и кинопредпочтениях, а заодно о театральной жизни своей республики.

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Главным событием московского рок-н-ролльного уикенда станет большой весенний концерт Дмитрия Ревякина и группы «Калинов мост» (17 марта, «Известия Hall»). Столичную публику также порадуют «Сектор газа» (18 марта, «1930») и «CrossroadZ» (16 марта, «16 тонн»), а группа «Биртман» отметить День рождения (17 марта, «1930»).

Диана Арбенина выступит в выходные в Зеленогорске и Железногорске, «ЧайФ» и Uma2rman – в Питере, Lascala – в Вологде и Архангельске, Shaman - в Брянске и Смоленске, ну а в столице Чувашии, Чебоксарах впервые встретят группу «Заточка», лидер которой Юрец недавно рассказывал в эфире «НАШЕго Радио» о предстоящих концертах, новом альбоме и презентации песни «Руки выше!»

Рокеры рулят на ближайших выходных... Поэтому губернатору Чувашии Олегу Николаеву ничего не оставалось, как признаться НСН в своем отношении к рок-музыке.

«Конечно, я люблю разную музыку. К року, за исключением, наверное, тяжелого, также отношусь положительно. Особенно Виктор Цой, в наше время это было для всех предпочтительно, конечно же и Бутусов, и другие исполнители подобного жанра, – мы их с удовольствием слушали и старались исполнять на гитаре или иными доступными способами. Если говорить об Арбениной и Басте, концерты которых запланированы в апреле в Чебоксарах, конечно, я их произведения знаю, слушаю иногда, но сейчас для меня более предпочтительна, может быть, где-то в силу возраста, музыка более спокойная, ближе к классике и инструментальной музыке», - признался губернатор.

Отвечая же на вопрос об отношении к творчеству Константина Кинчева, Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачева и Shamanа, Николаев указал, кого из них он бы хотел увидеть с концертом в Чувашии.

«Конечно, всех их я очень люблю и уважаю, но, наверное, Shaman на сегодняшний день – это тот артист и человек, который является достаточно желанным для любого региона. Во-первых, это новая волна, а помимо новой волны его репертуар, на мой взгляд, настолько на злобу дня, - это и патриотичность, и традиции, именно наше, русское и свойственное нашей душе. Конечно же, из всех этих артистов Shamanа я бы на первый пункт поставил», - подчеркнул глава Чувашии.

