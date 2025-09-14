Памфилова: Выборы прошли без серьезных нарушений

«Кампания прошла довольно спокойно», - сказала Памфилова.

Памфилова отметила, что выборы завершились во всех регионах России, и сейчас идет подсчет голосов, при этом избирательные комиссии будут работать всю ночь.

Она уточнила, что из-за атак беспилотников пришлось эвакуировать три участковые избирательные комиссии в селе Бессоновка Белгородской области и одну в Брянской области.

Памфилова подчеркнула, что безопасность остается приоритетом при организации выборов.

Ранее в МВД России сообщили о 10 попытках терактов с использованием БПЛА на избирательных участках в Белгородской и Брянской областях.

С 12 по 14 сентября в 81 регионе России проходило более 5 тысяч избирательных кампаний. Выборы были разного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

