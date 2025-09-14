Памфилова: Выборы прошли без серьезных нарушений
Выборы в России прошли без серьезных нарушений. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
«Кампания прошла довольно спокойно», - сказала Памфилова.
Памфилова отметила, что выборы завершились во всех регионах России, и сейчас идет подсчет голосов, при этом избирательные комиссии будут работать всю ночь.
Она уточнила, что из-за атак беспилотников пришлось эвакуировать три участковые избирательные комиссии в селе Бессоновка Белгородской области и одну в Брянской области.
Памфилова подчеркнула, что безопасность остается приоритетом при организации выборов.
Ранее в МВД России сообщили о 10 попытках терактов с использованием БПЛА на избирательных участках в Белгородской и Брянской областях.
С 12 по 14 сентября в 81 регионе России проходило более 5 тысяч избирательных кампаний. Выборы были разного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
