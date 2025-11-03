В Риме дважды обрушилась средневековая башня Конти
В центре Рима дважды обрушилась расположенная неподалеку от Колизея средневековая башня Конти. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Как пишет газета, архитектурный памятник, строительство которого было начато в 850-е годы, находился на реконструкции. В результате обрушения пострадали четыре человека, один из которых оказался заблокирован на уровне первого этажа.
В ходе спасательной операции произошло второе обрушение, к счастью никто не пострадал. Застрявшего в здании башни удалось спасти.
Ранее в центре испанского Мадрида частично обрушилось строящееся здание, в результате чего пострадали до восьми человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
