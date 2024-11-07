«С акцентом на детей»: Глава Чувашии раскрыл, как республика отметит Новый год

Глава Чувашии Олег Николаев в интервью НСН сообщил, что в регионе в предстоящие новогодние праздники не будет широких празднеств, однако детей в республике не оставят без праздника.



Глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал главам муниципалитетов до лучших времен отложить корпоративы и фейерверки. Вместе с тем он подчеркнул, что важно оставить Новый год настоящим праздником для семей и детей. Николаев заявил, что в Чувашии намерены аналогично подойти к празднованию Нового года.