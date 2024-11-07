«С акцентом на детей»: Глава Чувашии раскрыл, как республика отметит Новый год
Празднование Нового года в Чувашии пройдет без фейерверков, однако в регионе намерены провести много детских утренников, рассказал НСН глава республики Олег Николаев.
Глава Чувашии Олег Николаев в интервью НСН сообщил, что в регионе в предстоящие новогодние праздники не будет широких празднеств, однако детей в республике не оставят без праздника.
Глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал главам муниципалитетов до лучших времен отложить корпоративы и фейерверки. Вместе с тем он подчеркнул, что важно оставить Новый год настоящим праздником для семей и детей. Николаев заявил, что в Чувашии намерены аналогично подойти к празднованию Нового года.
«В рамках предстоящего празднования Нового года в Чувашской республике нет необходимости отменять фейерверки и иные широкие празднества за счет средств республиканского бюджета, поскольку мы изначально их не планировали. При этом праздничные события будут, но с акцентом на детей, чтобы они чувствовали волшебство, мечтали, творили, созидали и устремлялись в будущее. Зона особого внимания – дети из семей участников спецоперации. Дети из нашего подшефного Бердянского муниципального округа Запорожской области тоже получат подарки. Примерно 45-50 из них приедет к нам на елку главы Чувашии. Все они порадуются подаркам, общению с Дедом Морозом и наладят дружеские связи, которые помогут им в будущем», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в Чувашии постоянно уделяют внимание семьям участников спецоперации.
«Сейчас в рамках Дня матери готовим встречу с матерями наших военнослужащих, их соберется более 400 человек. Это те матери, чьи сыновья погибли, защищая родину. Чуть позже встретимся с женами военнослужащих, поблагодарим, обозначим, что мы вместе делаем очень важное дело в этот переходный период», - заключил он.
Ранее сообщалось, что россияне в предстоящие новогодние праздники будут отдыхать 11 дней. Последняя рабочая неделя 2024 года продлится шесть дней, 23-28 декабря, а воскресенье, 29 декабря, будет первым нерабочим днем в рамках новогодних каникул, передает «Радиоточка НСН».
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