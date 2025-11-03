СМИ: Лондон передал Киеву дополнительную партию ракет Storm Shadow
3 ноября 202515:23
Украина получила от Великобритании дополнительную партию ракет Storm Shadow. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Собеседники агентства отметили, что решение о поставках было принято с целью обеспечения Киева запасами в преддверии зимы.
«Чтобы позволить Украине наносить удары вглубь территории России», - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты «Томагавк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
