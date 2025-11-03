СМИ: Лондон передал Киеву дополнительную партию ракет Storm Shadow

ВС РФ нанесли удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам ВПК Украины Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о запуске новых масштабных российско-китайских проектов по освоению месторождений нефти и газа Москву раньше обычного начали украшать к Новому году Певица Мадонна выйдет замуж за 29-летнего футболиста