«Стадия принятия»: Киев атакует Крым, на Западе пытаются смириться с проигрышем Украины
Киев продолжает атаковать Крым, на Западе дискутируют из-за публикации разговоров офицеров бундесвера о передаче Украине ракет Taurus Киеву для удара по Крымскому мосту. В России наблюдают за осознанием проигрыша Украины союзниками.
Российские средства ПВО уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники были самолетного типа. Все они уничтожены над территорией Крыма.
В этот же день в воскресенье в Крыму в районе Феодосии движение по трассе «Таврида» временно ограничили в направлении Керчи. Об этом сообщил в Telegram советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Он пообещал вскоре сообщить о путях объезда и планируемом времени снятия ограничений.
Ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.
Президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя в конце февраля новое контрнаступление ВСУ, снова заявил о приоритете возвращения Крыма под контроль Киева. Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. В опубликованном видеообращении 25 февраля глава разведки объявил о «новых сюрпризах» на Крымском мосту и призвал мирных граждан не использовать переправу.
«Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крым», – сказал он.
Военкор Юрий Котенок также считает, что для противников России Крым и Крымский мост являются приоритетными целями.
«Приорит целей - Крым, Крымский мост. Пуск ракет из полосы Николаева, достигая лбс (линия боевого соприкосновения - прим. НСН), Донецка, далее. 1.03.24 г. попытка массированной ракетной атаки с использованием Storm Shadow на Крымский мост. Сбито 11 ракет! Били и ракетами-приманками - «разрядить» ПВО. Целеуказание - США/Великобритания из нейтрального неба над Черным морем», – написал он в Telegram.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию с утекшей в Сеть аудиозаписью разговора немецких военных, в котором они обсуждают поставки ракет Украине и возможный удар ими по Крымскому мосту.
Ее опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В записи, предположительно, немецкие офицеры обсуждают возможные поставки ракет Taurus Киеву и их использование при ударе по Крымскому мосту.
МИД России потребовал от Германии объяснений по поводу утекшей записи.
Издание Bild сообщало, что публикация в российских СМИ этой записи разговора стала «неприятной неожиданностью» для Вооруженных сил ФРГ.
До этого Шольц заявлял, что Берлин не будет передавать ракеты Taurus Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
В западных СМИ предполагают, что утечка была организована, чтобы предупредить возможную передачу Германией ракет Taurus Киеву.
Российский политолог Алексей Чеснаков считает, что на Западе наступает стадия принятия проигрыша Украины в конфликте с Россией.
«Важно то, какие последующие выводы будут сделаны. Стратегия All-In, очевидно, не нравится Германии, так как она будет наиболее пострадавшей стороной. Сейчас идет серьезная внутриполитическая борьба за выработку будущей позиции ЕС и отдельных стран - за будущие позиции в ЕС», – пояснил он в своем Telegram-канале.
Глава Крыма Сергей Аксенов 3 марта в своем Telegram-канале опубликовал «хроники Крымской весны» – фотографии, датированные 3 марта 2014 года. На снимках - военные, которые обеспечивают безопасность полуострова.
«В Крыму на верность народу республики присягнули уже более пяти тысяч военнослужащих. «Вежливые люди» по-прежнему охраняют государственные учреждения и воинские части», – написал Аксенов спустя 10 лет после воссоединения Крыма с Россией.
Ранее самодельное взрывное устройство из компонентов иностранного производства обнаружили на днище автомобиля, пытавшегося проехать в Крым через пункт пропуска «Джанкой» на севере региона. Взрывчатку обезвредили, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru