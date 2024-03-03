«Стадия принятия»: Киев атакует Крым, на Западе пытаются смириться с проигрышем Украины

Беспилотники были самолетного типа. Все они уничтожены над территорией Крыма.

В этот же день в воскресенье в Крыму в районе Феодосии движение по трассе «Таврида» временно ограничили в направлении Керчи. Об этом сообщил в Telegram советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.



Он пообещал вскоре сообщить о путях объезда и планируемом времени снятия ограничений.

Ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.