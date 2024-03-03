«Стадия принятия»: Киев атакует Крым, на Западе пытаются смириться с проигрышем Украины

Киев продолжает атаковать Крым, на Западе дискутируют из-за публикации разговоров офицеров бундесвера о передаче Украине ракет Taurus Киеву для удара по Крымскому мосту. В России наблюдают за осознанием проигрыша Украины союзниками.


Российские средства ПВО уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Минобороны РФ.

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Беспилотники были самолетного типа. Все они уничтожены над территорией Крыма.

В этот же день в воскресенье в Крыму в районе Феодосии движение по трассе «Таврида» временно ограничили в направлении Керчи. Об этом сообщил в Telegram советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он пообещал вскоре сообщить о путях объезда и планируемом времени снятия ограничений.

Ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

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Президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя в конце февраля новое контрнаступление ВСУ, снова заявил о приоритете возвращения Крыма под контроль Киева. Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. В опубликованном видеообращении 25 февраля глава разведки объявил о «новых сюрпризах» на Крымском мосту и призвал мирных граждан не использовать переправу.

«Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крым», – сказал он.

Военкор Юрий Котенок также считает, что для противников России Крым и Крымский мост являются приоритетными целями.

«Приорит целей - Крым, Крымский мост. Пуск ракет из полосы Николаева, достигая лбс (линия боевого соприкосновения - прим. НСН), Донецка, далее. 1.03.24 г. попытка массированной ракетной атаки с использованием Storm Shadow на Крымский мост. Сбито 11 ракет! Били и ракетами-приманками - «разрядить» ПВО. Целеуказание - США/Великобритания из нейтрального неба над Черным морем», – написал он в Telegram.
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Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию с утекшей в Сеть аудиозаписью разговора немецких военных, в котором они обсуждают поставки ракет Украине и возможный удар ими по Крымскому мосту.

Ее опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В записи, предположительно, немецкие офицеры обсуждают возможные поставки ракет Taurus Киеву и их использование при ударе по Крымскому мосту.

МИД России потребовал от Германии объяснений по поводу утекшей записи.

Издание Bild сообщало, что публикация в российских СМИ этой записи разговора стала «неприятной неожиданностью» для Вооруженных сил ФРГ.

До этого Шольц заявлял, что Берлин не будет передавать ракеты Taurus Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

В западных СМИ предполагают, что утечка была организована, чтобы предупредить возможную передачу Германией ракет Taurus Киеву.

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Российский политолог Алексей Чеснаков считает, что на Западе наступает стадия принятия проигрыша Украины в конфликте с Россией.

«Важно то, какие последующие выводы будут сделаны. Стратегия All-In, очевидно, не нравится Германии, так как она будет наиболее пострадавшей стороной. Сейчас идет серьезная внутриполитическая борьба за выработку будущей позиции ЕС и отдельных стран - за будущие позиции в ЕС», – пояснил он в своем Telegram-канале.

Глава Крыма Сергей Аксенов 3 марта в своем Telegram-канале опубликовал «хроники Крымской весны» – фотографии, датированные 3 марта 2014 года. На снимках - военные, которые обеспечивают безопасность полуострова.

«В Крыму на верность народу республики присягнули уже более пяти тысяч военнослужащих. «Вежливые люди» по-прежнему охраняют государственные учреждения и воинские части», – написал Аксенов спустя 10 лет после воссоединения Крыма с Россией.

Ранее самодельное взрывное устройство из компонентов иностранного производства обнаружили на днище автомобиля, пытавшегося проехать в Крым через пункт пропуска «Джанкой» на севере региона. Взрывчатку обезвредили, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей АксеновГерманияКрымский МостКрым

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