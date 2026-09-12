Умер заслуженный артист России Геннадий Спириденков
Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался на 71‑м году жизни, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу театра «Комедианты».
Представитель театра подтвердила агентству печальную новость: артист ушёл из жизни ночью.
Геннадий Спириденков появился на свет в 1956 году. В 1981 году он завершил обучение в ЛГИТМиКе, где его педагогом был Корогодский. Творческий путь артиста в 1980‑х годах был связан с Ленинградским ТЮЗом, а в 1993 году он стал частью труппы Петербургского театра миниатюр.
В разные годы Спириденков выступал в «Петербургконцерте» как артист разговорного жанра, а также служил в Санкт‑Петербургском театре «Комедианты».
Широкой публике артист был известен и по работам в кино и на телевидении — в его фильмографии свыше 50 проектов. Среди них такие популярные сериалы, как «Улицы разбитых фонарей» (1999), «Тайны следствия» (2007), «Агент особого назначения‑3» (2012), «Невский» (2014) и «Селфи на память» (2019).
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