В Крыму представили образец медали к десятилетию воссоединения с Россией

Спикер госсовета республики Владимир Константинов в своём Telegram-канале опубликовал образец награды.

На лицевой стороне медали изображены части Керченского и Таманского полуострова, а также Крымский мост, а на оборотной стороне - надпись «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией».

«Награждённому вручаются медаль и удостоверение установленного образца», - написал Константинов.

Ранее Европарламент опубликовал в своих соцсетях карту, где Крым указан частью России. Спустя некоторое время после публикации карту удалили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

