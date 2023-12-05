В Крыму представили образец медали к десятилетию воссоединения с Россией
Образец медали, которая была учреждена в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, был представлен в крымском парламенте.
Спикер госсовета республики Владимир Константинов в своём Telegram-канале опубликовал образец награды.
На лицевой стороне медали изображены части Керченского и Таманского полуострова, а также Крымский мост, а на оборотной стороне - надпись «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией».
«Награждённому вручаются медаль и удостоверение установленного образца», - написал Константинов.
Ранее Европарламент опубликовал в своих соцсетях карту, где Крым указан частью России. Спустя некоторое время после публикации карту удалили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru