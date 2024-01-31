Силы ПВО сбили 20 украинских ракет в небе над Крымом и Черным морем

Средства противовоздушной обороны сбили над Крымом и Черным морем 20 украинских управляемых ракет, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Military TV: украинская ПВО не смогла перехватить ни одной ракеты X-22

По информации ведомства, 17 снарядов уничтожено над акваторией Черного моря. Три ракеты сбили над Крымским полуостровом.

Обломки упали на территорию воинской части в районе населенного пункта Любимовка. Авиационная техника не получила повреждений, уточнило Минобороны.

Накануне силы ПВО перехватили над Крымом 11 дронов. Также беспилотники уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областях, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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