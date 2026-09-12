Лавров: РФ готова к переговорам с Украиной, но не остановит СВО на это время

Глава МИД подчеркнул, что Москва демонстрирует значительную степень открытости: в качестве проявления доброй воли Россия готова принять Владимира Зеленского в Москве, если тот изъявит желание встретиться. При этом Лавров обратил внимание на то, что украинский лидер до сих пор не аннулировал декрет, запрещающий ведение переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, то может приехать в Москву.

