Лавров: РФ готова к переговорам с Украиной, но не остановит СВО на это время
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами подтвердил, что РФ сохраняет готовность к диалогу с украинской стороной, однако не предполагает приостанавливать специальную военную операцию на время возможных переговоров.
Глава МИД подчеркнул, что Москва демонстрирует значительную степень открытости: в качестве проявления доброй воли Россия готова принять Владимира Зеленского в Москве, если тот изъявит желание встретиться. При этом Лавров обратил внимание на то, что украинский лидер до сих пор не аннулировал декрет, запрещающий ведение переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, то может приехать в Москву.
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