Подрядчики «Северного потока-2» ушли из Балтики. А трубопровод остается

Вторая причина: у России есть морские суда, которые смогут выполнить работы по укладке труб вместо швейцарской компании. Да, им потребуется время, чтобы прийти к месту прокладки, но временной фактор сейчас не имеет основного значения.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что принимая такое решение Штаты, в первую очередь, отталкивались от экономических причин, а не от политических.

«Вы знаете, что США сейчас активно пытается продать свой сжиженный газ в Европе и даже идут на небольшое снижение цены, чтобы заинтересовать потребителей. Понятно, что долго так продолжаться не может, и цены вернутся на прежний уровень, а Европа будет нести убытки. Поэтому наша главная задача – достроить «Северный поток-2», а европейцы потом уже сами выберут выгодные для них маршруты получения газа», - сказал Джабаров.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН призвал не забывать, что «Северный поток-2» для Германии крайне выгоден.

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет прикладывать все усилия, чтобы этот проект был реализован», - считает эксперт.

Так в любом случае газопровод будет достроен. Не силами европейских компаний, так российских. Может быть, заработает чуть позже, но заработает. И никакие санкции не помешают.

