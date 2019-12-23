Подрядчики «Северного потока-2» ушли из Балтики. А трубопровод остается
Эксперты, парламентарии и и дипломаты в эфире НСН рассуждают, как будет действовать Россия в условиях ограничений США по строительству газопровода.
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода «Северный поток – 2», покинули место работ в Балтийском море. Ранее Allseas приостановила участие в российском проекте из-за американских санкций. Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 30 метров, а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.
Насколько это критично? Ощутимо, но точно не смертельно. Как минимум, по двум причинам. Газопровод почти достроен. Об этом, в частности, упомянул в беседе с НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма.
«Минфин США объявил санкции на 2020 год, а строительство российских газопроводов фактически завершено. То есть все сделки будут закрыты до наступления санкционного срока», - напомнил дипломат.
Вторая причина: у России есть морские суда, которые смогут выполнить работы по укладке труб вместо швейцарской компании. Да, им потребуется время, чтобы прийти к месту прокладки, но временной фактор сейчас не имеет основного значения.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что принимая такое решение Штаты, в первую очередь, отталкивались от экономических причин, а не от политических.
«Вы знаете, что США сейчас активно пытается продать свой сжиженный газ в Европе и даже идут на небольшое снижение цены, чтобы заинтересовать потребителей. Понятно, что долго так продолжаться не может, и цены вернутся на прежний уровень, а Европа будет нести убытки. Поэтому наша главная задача – достроить «Северный поток-2», а европейцы потом уже сами выберут выгодные для них маршруты получения газа», - сказал Джабаров.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН призвал не забывать, что «Северный поток-2» для Германии крайне выгоден.
«Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет прикладывать все усилия, чтобы этот проект был реализован», - считает эксперт.
Так в любом случае газопровод будет достроен. Не силами европейских компаний, так российских. Может быть, заработает чуть позже, но заработает. И никакие санкции не помешают.
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