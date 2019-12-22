В Совфеде ответили США на «довольных европейцев» из-за санкций против «Северного потока - 2»

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН объяснил, почему считает заявления американского посла Ричарда Гренелла о поддержке Европой санкций против российских газопроводов «политическим ханжеством».

«Это политическое ханжество. Как могут страны Европы просить от США то, что им не выгодно? В частности, Германия – страна, которая кровно заинтересована в надежном канале поставки дешевого топлива? Сейчас оно поступает в Берлин через «Северный поток», завтра будет – через «Северный поток-2». Германии в этот момент предлагают дорогой сланцевый газ и вводят санкции, чтобы строительство «Северного потока-2» не было завершено. Здравомыслящий человек не поверит никогда, что Германия могла о таком просить. Или благодарить. Может быть, какая-то страна, которая не зависит от российского газа и совершенно безразлично для нас, каким газом она отапливает дома своих граждан, и поддерживает США. Но для стран, которые покупают российский газ, санкции США очень чувствительны. Думаю, это очередная уловка США, которую прагматичные европейцы быстро раскусят», - считает сенатор.