В Совфеде ответили США на «довольных европейцев» из-за санкций против «Северного потока - 2»
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН пояснил, почему страны ЕС не могли благодарить США за санкции против «Северного потока-2».
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине сделал заявление о реакции стран Евросоюза на новые американский санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», информирует РИА «Новости».
По словам представителя США, большинство стран ЕС положительно отнеслись к введнию новых антироссийских санкций и даже были благодарны за принятые ограничения. Греннел сообщил, что 15 европейских стран, Европейский парламент и Европейская комиссия ранее высказывали опасения по поводу строительства газопровода «Северный поток-2» и просили США о «поддержке» ЕС в противостоянии реализации российским проектам.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН объяснил, почему считает заявления американского посла Ричарда Гренелла о поддержке Европой санкций против российских газопроводов «политическим ханжеством».
«Это политическое ханжество. Как могут страны Европы просить от США то, что им не выгодно? В частности, Германия – страна, которая кровно заинтересована в надежном канале поставки дешевого топлива? Сейчас оно поступает в Берлин через «Северный поток», завтра будет – через «Северный поток-2». Германии в этот момент предлагают дорогой сланцевый газ и вводят санкции, чтобы строительство «Северного потока-2» не было завершено. Здравомыслящий человек не поверит никогда, что Германия могла о таком просить. Или благодарить. Может быть, какая-то страна, которая не зависит от российского газа и совершенно безразлично для нас, каким газом она отапливает дома своих граждан, и поддерживает США. Но для стран, которые покупают российский газ, санкции США очень чувствительны. Думаю, это очередная уловка США, которую прагматичные европейцы быстро раскусят», - считает сенатор.
Владимир Джабаров заявил об активизации попыток США реализовать сжиженный газ на европейском рынке. Сенатор отметил, что в этих условиях Россия продолжит строительство «Северного потока-2».
«Вы знаете, что США сейчас активно пытается продать свой сжиженный газ в Европе и даже идут на небольшое снижение цены, чтобы заинтересовать потребителей. Понятно, что долго так продолжаться не может, и цены вернутся на прежний уровень, а Европа будет нести убытки. Поэтому наша главная задача – достроить «Северный пото-2», а европейцы потом уже сами выберут выгодные для них маршруты получения газа", - сказал Джабаров.
Ранее политологи и ученые в эфире НСН рассуждали, стоит ли реагировать на санкции США против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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