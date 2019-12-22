Дипломат рассказал об ответе России на санкции США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на новые санкции Вашингтона против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» без ущерба для себя. Также глава российского МИД назвал сроки завершения строительства газопроводов.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — заявил Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Министр иностранных дел России также отметил, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут запущены через 2-3 недели, несмотря на введенные США санкции.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН назвал заявление Минфина США о новых санкциях против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» декларативным.

«США часто вводят декларативные санкции, смысл которых не ясен, и только спустя время пытаются их объяснить, когда происходят те или иные события. Опять же, Минфин США объявил санкции на 2020 год, а строительство российских газопроводов фактически завершено. То есть все сделки будут закрыты до наступления санкционного срока», - напомнил дипломат.