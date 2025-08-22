Он отметил во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, что украинская сторона пытается сорвать усилия Трампа по формированию процесса мирных переговоров, в отличие от Москвы, которая всегда выступала за честные разговоры. Дипломат также добавил, что РФ не приемлет гарантий безопасности для Украины, если они построены на логике изоляции России и противостояния ей.

Ранее газета New York Times сообщила основные требования президента России Владимира Путина, озвученные им на встрече с американским лидером в Анкоридже. Среди них гарантии восстановления официального статуса русского языка, обеспечение неприкосновенности православных храмов и свободы вероисповедания для прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата), а также обмен территориями и вывод ВСУ с территории Донбасса. Издание Reuters уточнило, что к этому относится и то, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных войск на своей территории.

ТРЕБОВАНИЯ УКРАИНЫ

Президент Украины Владимир Зеленский отверг сразу несколько предложений из Москвы в ходе общения с журналистами 21 августа. Во-первых, он заявил, что сохранение статуса русского языка в стране является ультиматумом, который направлен на затяжку переговоров. Во-вторых, он отказался выводить армию с Донбасса, подчеркнув, что это вопрос выживания для его страны. Главу украинского режима также не устроила идея включить Китай в состав государств, гарантирующих безопасность Киеву. По мнению Зеленского, Пекин остался в стороне в 2014 и в 2022 году, поэтому не является надежным партнером.