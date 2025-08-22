Трещина и «выкрутасы Зеленского»: Европа и Украина отвергли российские инициативы
Трамп начинает сомневаться в реалистичности мирных переговоров между Москвой и Киевом, а Владимир Зеленский вдал понять, что его не устраивают условия России. Москва же недовольна тем, что предлагают страны Европы.
США могут изменить свой подход к решению украинского конфликта через две недели, заявил американский президент Дональд Трамп. По его мнению, за это время станет понятно, есть ли будущее у мирного урегулирования, или придется применять другую тактику. Об этом он рассказал в интервью с журналистом Тоддом Старнсом.
ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает коллективные гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, но настаивает на том, чтобы они были надежными и разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее соседей. По его словам, к этому относится отказ Киева от членства в НАТО, нейтральный статус страны и невступление в любые иные военные блоки.
Он отметил во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, что украинская сторона пытается сорвать усилия Трампа по формированию процесса мирных переговоров, в отличие от Москвы, которая всегда выступала за честные разговоры. Дипломат также добавил, что РФ не приемлет гарантий безопасности для Украины, если они построены на логике изоляции России и противостояния ей.
Ранее газета New York Times сообщила основные требования президента России Владимира Путина, озвученные им на встрече с американским лидером в Анкоридже. Среди них гарантии восстановления официального статуса русского языка, обеспечение неприкосновенности православных храмов и свободы вероисповедания для прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата), а также обмен территориями и вывод ВСУ с территории Донбасса. Издание Reuters уточнило, что к этому относится и то, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных войск на своей территории.
ТРЕБОВАНИЯ УКРАИНЫ
Президент Украины Владимир Зеленский отверг сразу несколько предложений из Москвы в ходе общения с журналистами 21 августа. Во-первых, он заявил, что сохранение статуса русского языка в стране является ультиматумом, который направлен на затяжку переговоров. Во-вторых, он отказался выводить армию с Донбасса, подчеркнув, что это вопрос выживания для его страны. Главу украинского режима также не устроила идея включить Китай в состав государств, гарантирующих безопасность Киеву. По мнению Зеленского, Пекин остался в стороне в 2014 и в 2022 году, поэтому не является надежным партнером.
Военкор Александр Коц отреагировал на эти заявления, указав, что поведение украинского президента делает невозможным встречу и переговоры с Владимиром Путиным. Блогер добавил, что тон Зеленского напрямую зависит от указаний европейских политиков.
«После сегодняшних выкрутасов Зеленского можно констатировать, что европейские налогоплательщики выкинули деньги на ветер, оплатив визит высоких делегаций в Вашингтон. Он фактически отверг еще одно условие России для долгосрочного прекращения огня. Он делает все, чтобы даже гипотетическая встреча с Путиным стала невозможна. И в этом ему помогают европейские хозяева, которые выдвигают свои варианты гарантий безопасности, заведомо неприемлемые для России. Делают всё, чтобы сорвать переговорный процесс и выставить нас недоговороспособными», — подчеркнул он.
КТО МЕШАЕТ ПЕРЕГОВОРАМ
В свою очередь, в Европе посчитали, что переговорному процессу мешают заявления Лаврова о гарантиях для Украины. По мнению европейских чиновников, в переговорном процессе России и США «возникла трещина» из-за этого, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уточняется, что сразу несколько высокопоставленных чиновников и дипломатов Евросоюза предположили, что слова российского министра являются попыткой «затормозить» процесс урегулирования украинского конфликта при посредничестве Трампа.
Однако такую позицию поддерживают не все. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в срыве мирных переговоров. По его словам, повторяется ситуация марта 2022 года, когда Москва и Киев были готовы подписать соглашения в Стамбуле, но европейские политики запретили Зеленскому подписывать любые документы, потому что хотели продолжать воевать, к этому они стремятся и сейчас, заявил венгр в программе «Час борцов» на YouTube.
С этим мнением согласился глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он сравнил европейцев с тормозом, поскольку они пытаются искать различные толкования в документах и стремятся сохранить военное присутствие на территории Украины, что неприемлемо для России, так как главная проблема для Москвы в регионе — наличие войск НАТО у ее границ. Его слова приводят «Известия».
В Вашингтоне пока никак не отреагировали на ситуацию, Дональд Трамп только опубликовал загадочный коллаж на своей странице в социальной сети Truth Social. Его снимок с президентом России Владимиром Путиным на недавней встрече в Анкоридже дополнило архивное фото бывшего вице-президента США Ричарда Никсона с экс-первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. На двух фото американские политики похожим образом показывают пальцем в сторону российских политических деятелей. Мнение комментаторов о символизме этой публикации разделилось: кто-то увидел в ней намек на визит республиканца в Москву, а кто-то возможные негативные шаги со стороны Белого дома для России в ближайшее время.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США могут применить БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Украине
- Белый дом анонсировал заявление Трампа
- В Курской области сгорели пять грузовых автомобилей
- Трещина и «выкрутасы Зеленского»: Европа и Украина отвергли российские инициативы
- Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике
- Чемезов: «Ростех» не зарабатывает на СВО
- Над восемью регионами России сбили 54 БПЛА
- На саммит ШОС в Китае прибудут лидеры более 20 стран
- В Чили объявили угрозу цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка
- СМИ: Переговоры по Украине дали трещину из-за требования Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru