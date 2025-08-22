Трещина и «выкрутасы Зеленского»: Европа и Украина отвергли российские инициативы

Трамп начинает сомневаться в реалистичности мирных переговоров между Москвой и Киевом, а Владимир Зеленский вдал понять, что его не устраивают условия России. Москва же недовольна тем, что предлагают страны Европы.

США могут изменить свой подход к решению украинского конфликта через две недели, заявил американский президент Дональд Трамп. По его мнению, за это время станет понятно, есть ли будущее у мирного урегулирования, или придется применять другую тактику. Об этом он рассказал в интервью с журналистом Тоддом Старнсом.

ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает коллективные гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, но настаивает на том, чтобы они были надежными и разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее соседей. По его словам, к этому относится отказ Киева от членства в НАТО, нейтральный статус страны и невступление в любые иные военные блоки.

Лавров назвал гарантии безопасности Украине без участия РФ «путем в никуда»

Он отметил во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, что украинская сторона пытается сорвать усилия Трампа по формированию процесса мирных переговоров, в отличие от Москвы, которая всегда выступала за честные разговоры. Дипломат также добавил, что РФ не приемлет гарантий безопасности для Украины, если они построены на логике изоляции России и противостояния ей.

Ранее газета New York Times сообщила основные требования президента России Владимира Путина, озвученные им на встрече с американским лидером в Анкоридже. Среди них гарантии восстановления официального статуса русского языка, обеспечение неприкосновенности православных храмов и свободы вероисповедания для прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата), а также обмен территориями и вывод ВСУ с территории Донбасса. Издание Reuters уточнило, что к этому относится и то, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных войск на своей территории.

ТРЕБОВАНИЯ УКРАИНЫ

Президент Украины Владимир Зеленский отверг сразу несколько предложений из Москвы в ходе общения с журналистами 21 августа. Во-первых, он заявил, что сохранение статуса русского языка в стране является ультиматумом, который направлен на затяжку переговоров. Во-вторых, он отказался выводить армию с Донбасса, подчеркнув, что это вопрос выживания для его страны. Главу украинского режима также не устроила идея включить Китай в состав государств, гарантирующих безопасность Киеву. По мнению Зеленского, Пекин остался в стороне в 2014 и в 2022 году, поэтому не является надежным партнером.

Зеленский отверг требования о защите русского языка

Военкор Александр Коц отреагировал на эти заявления, указав, что поведение украинского президента делает невозможным встречу и переговоры с Владимиром Путиным. Блогер добавил, что тон Зеленского напрямую зависит от указаний европейских политиков.

«После сегодняшних выкрутасов Зеленского можно констатировать, что европейские налогоплательщики выкинули деньги на ветер, оплатив визит высоких делегаций в Вашингтон. Он фактически отверг еще одно условие России для долгосрочного прекращения огня. Он делает все, чтобы даже гипотетическая встреча с Путиным стала невозможна. И в этом ему помогают европейские хозяева, которые выдвигают свои варианты гарантий безопасности, заведомо неприемлемые для России. Делают всё, чтобы сорвать переговорный процесс и выставить нас недоговороспособными», — подчеркнул он.

КТО МЕШАЕТ ПЕРЕГОВОРАМ

В свою очередь, в Европе посчитали, что переговорному процессу мешают заявления Лаврова о гарантиях для Украины. По мнению европейских чиновников, в переговорном процессе России и США «возникла трещина» из-за этого, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уточняется, что сразу несколько высокопоставленных чиновников и дипломатов Евросоюза предположили, что слова российского министра являются попыткой «затормозить» процесс урегулирования украинского конфликта при посредничестве Трампа.

СМИ: Европа хочет превратить мирные переговоры Трампа в ловушку для России

Однако такую позицию поддерживают не все. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в срыве мирных переговоров. По его словам, повторяется ситуация марта 2022 года, когда Москва и Киев были готовы подписать соглашения в Стамбуле, но европейские политики запретили Зеленскому подписывать любые документы, потому что хотели продолжать воевать, к этому они стремятся и сейчас, заявил венгр в программе «Час борцов» на YouTube.

С этим мнением согласился глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он сравнил европейцев с тормозом, поскольку они пытаются искать различные толкования в документах и стремятся сохранить военное присутствие на территории Украины, что неприемлемо для России, так как главная проблема для Москвы в регионе — наличие войск НАТО у ее границ. Его слова приводят «Известия».

В Вашингтоне пока никак не отреагировали на ситуацию, Дональд Трамп только опубликовал загадочный коллаж на своей странице в социальной сети Truth Social. Его снимок с президентом России Владимиром Путиным на недавней встрече в Анкоридже дополнило архивное фото бывшего вице-президента США Ричарда Никсона с экс-первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. На двух фото американские политики похожим образом показывают пальцем в сторону российских политических деятелей. Мнение комментаторов о символизме этой публикации разделилось: кто-то увидел в ней намек на визит республиканца в Москву, а кто-то возможные негативные шаги со стороны Белого дома для России в ближайшее время.

